Horská, Kubová a Gemov v českém rekordu prošli na ME z rozplaveb do semifinále

Ondřej Gemov překonal na mistrovství Evropy v plaveckých sportech český rekord na 200 metrů motýlek a výkonem 1:57,32 postoupil jako šestý do večerního semifinále. Ze čtvrtého místa se do semifinále polohovky na 200 metrů kvalifikovala Kristýna Horská, sedmým časem prošla na šampionátu v Římě do bojů o finále i Simona Kubová na trati 100 metrů znak.