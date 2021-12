Třetí místo? Třešnička a povzbuzení. Pomalu se vracím zpátky, hlásí Sáblíková

O čem skrze svou agenturu Sáblíková ještě mluvila?

O svém výkonu

„Jsem hlavně ráda za ten dnešní projev, protože od začátku sezony jsem se s tím trápila. Tentokrát už konec závodu nebyl tak hrozný, dokázala jsem s tím trochu bojovat, za což jsem hrozně vděčná. Že z toho je třetí místo, to je třešnička na dortu. Jsem hlavně hrozně ráda, že se to hnulo správným směrem.“

O další rozjížďce s Norkou Wiklundovou

„Když s Ragne jedu, je to vždycky takový závod, u kterého nevíte, co se stane. Zkouší různé taktiky, minule to rozjela se mnou, pak mi nastoupila, tentokrát to rozjela na svěťák. První kola jela vyloženě jako útok na 3:52. Věděla jsem, že já to takhle rozjet ještě nemůžu, jela jsem si to svoje, což se mi v konci vyplatilo.“

Martina Sáblíková na trojce v Calgary.

O taktice

„Neříkám, že led tady nejede, jede suprově, i když je trochu těžký. Musí se na tom jet hodně technicky a já to dneska jela trochu víc hlavou, což se mi vyplatilo. Ragne to ale zkusila a ty první kola jela fakt bezvadně. Má neuvěřitelnou fazónu, uvidíme, co předvede v dalších letech.“

O skvělém finiši

„Ragne chybělo málo, aby to vydržela až do cíle. Já jsem ale hrozně ráda, že se mi ji povedlo v posledním kole dojet a lehce předjet. Nejvíc si fakt cením toho projevu, že jsem mohla bojovat i v posledních kolech a že se s tou svou jízdou pomalu vracím zpátky. Má to pro mě obrovský význam a třetí místo je povzbuzení do další práce před olympiádou.“

O trpělivosti se zraněním

„Je jasné, že poté, co jsem měla zdravotní trable, tak jsem si říkala, jak dlouho to asi bude trvat, než se vrátím. A jde to krok za krokem. Nemůžu mít všechno hned, což je pro mě těžké akceptovat. Já když něco chci udělat, chci to okamžitě, takže to čekání je pro mě ubíjející. Na druhou stranu, dneska bylo vidět, že se čekání vyplatilo a že jdu správným směrem.“

O správné cestě

„Dnešní výkon je hodně povzbuzující do další práce, abychom tímhle směrem šli dál. Vlastně nejen ta dnešní trojka, ale dopoledne jsem jela i pětistovku a ukazuje se, že co děláme, je správné. Sportovec musí tohle cítit.“

O nedělním startu na trati 1500 metrů

„Měla bych nastoupit. Je to hlavně o tom, abych si vyzkoušela, jaké to je jít ze startu rovnou do plné zátěže, ne jako na trojce, kde máte přece jen ze začátku nějakou rezervu. Chci si vyzkoušet, jak na to budu reagovat, nekladu si tam žádné cíle.“