Na závody jsou teď všichni nažhavení, říká žokej Stromský

Hlavním úkolem v kvalifikacích na Velkou pardubickou je především závod dokončit. A přesně takový plán má i žokej Marek Stromský, který v dnešním prvním díle kvalifikačního seriálu povede hnědého valacha Hegnuse. Těší se spíš na okolní atmosféru.

„V první řadě půjde o to kvalifikaci splnit, ať máme pak do podzimu v klidu čas všechno vypilovat, ale podle mě to bude dobrý dostih, poběží ho dobří koně. Snad nebude žádný karambol a všichni si to užijí. Mělo by vyjít i počasí, což bude pro koně skvělé,“ říká Stromský.

Poběžíte hned první dva dostihy, potom šestý a sedmý. Mezi nimi je zhruba půl hodiny času, to je dost málo, ne?

Je pravda, že někdy se sotva stačíte odvážit a převlíct si dres, ale takový problém to zase nebude, jsme na to zvyklí. Fotbalista taky musí hrát celý poločas. Horší by bylo, kdybych třeba jel první čtyři dostihy, takhle to je v pohodě.

O kvalifikaci už byla řeč, jaké jsou vaše plány do zbylých tří dostihů?

Hlavně ať zůstaneme všichni zdraví. Čekají mě tři koně, které pojedu poprvé, takže vůbec nevím, co očekávat. Uvidíme, co řekne trenér.

Dostihová sezona se vrací do normálu. Je úleva, že už teď snad všechno půjde podle plánu?

Nejdřív jsme nevěděli, jestli se vůbec bude běhat, ale naštěstí se všechno rozjelo. Teď už se to snad nezastaví. Program bude dost nahuštěný, ale trenéři jsou snad rozumní a vymyslí to tak, aby si koně zvládli odpočinout. Na začátku bude trochu problém, že jsou všichni nažhavení, chtějí běhat a startovní pole budou početnější, ale s tím se vypořádáme. Postupem času se to zase rozmělní.

Několik závodů jste však absolvoval i během krize, hned pět jich bylo v Itálii. Bylo znát, že šlo o nejpostiženější zemi?

Měřili nám teploty, museli jsme jezdit v rouškách... Bylo to vymakané, záleželo jim na tom, aby se dodržovala omezení a bylo to podchycené. Poprali se s tím dobře, běhá se, nikdo se nenakazil, je to v pořádku. Už to snad bude jen pokračovat.