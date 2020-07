Šampioni nechybějí. Běží se první kvalifikace na Velkou pardubickou

11:15 , aktualizováno 11:15

Theophilos, Ribelino a No Time To Lose. Trio vítězů Velké pardubické z předchozích let bude hlavním tahákem sobotního mítinku na závodišti, jehož vrchol představuje první kvalifikace na 130. ročník legendárního dostihu: cross country pro 5leté a starší koně na 5 800 metrů s celkovou dotací 200 tisíc korun. Ta se poběží jako šestá z celkem osmi dostihů v 16 hodin; začíná se už o tři hodiny dříve.