Odsouzeného lékaře slavných amerických gymnastek Nassara pobodal jiný vězeň

Devětapadesátiletý někdejší lékař si na Floridě odpykává trest za zneužívání gymnastek a držení dětské pornografie, za což byl odsouzen v několika procesech k více než 300 letům vězení.

Nassar byl lékařem reprezentace sportovních gymnastek USA osmnáct let. Svědčilo proti němu přes 350 žen. Zneužíval například i olympijské šampionky Simone Bilesovou, Aly Raismanovou nebo McKaylu Maroneyovou. Soud ho poslal na doživotí v roce 2018. Podle agentury ho jiný vězeň v neděli při hádce bodl do zad a do hrudníku.