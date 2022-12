Devátý v nadhozu, dvanáctý celkově. Vzpěrač Kučera byl na MS nejlepším z Čechů

Druhý reprezentant Jiří Orság po úspěchu se 170 kg v trhu a následných dvou nezdarech s činkou těžkou 177 kg v soutěži nepokračoval.

Pošesté za sebou se stal mistrem světa gruzínský favorit Laša Talachadze. Opět získal tři zlaté medaile, byť dvojnásobný olympijský vítěz tentokrát s výkony 466, 215 a 251 kg poměrně výrazně zaostal za svými světovými rekordy z loňského šampionátu v Taškentu (492, 225 a 267 ).

Ostatní tři čeští reprezentanti se v Kolumbii blýskli národními rekordy. Tereza Králová v nejtěžší kategorii nad 87 kg to dokázala v trhu (88 kg). Ve dvojboji skončila šestnáctá výkonem 195.

Petr Petrov ve váze do 67 kg dostal v trhu nad hlavu 133 kg a českým rekordem bylo i 295 ve dvojboji. Obsadil 15. místo, v trhu ještě o jedno lepší. Josef Kolář (do 102 kg) vytvořil národní maxima v nadhozu (190) a dvojboji (346) a stačilo mu to na osmnáctou příčku.