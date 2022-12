Na MS v Bogotě se představí pět českých vzpěračů, ve hře je olympiáda

Třiatřicetiletý Orság se na mistrovství světa představil naposledy v roce 2019 v Pattayi v Thajsku, kde skončil jedenáctý v dvojboji a šestý v nadhozu. O rok později se MS nekonalo kvůli pandemii koronaviru. Loni Orság absolvoval jen v dubnu mistrovství Evropy v Moskvě a v srpnu olympijské hry v Tokiu, kde po třech neúspěšných pokusech v nadhozu nebyl klasifikován. V prosinci na MS v Taškentu nestartoval.

Letos v dubnu na ME v Tiraně Orság nechyběl a vybojoval bronz v nadhozu. Byla to jeho osmá kontinentální medaile.

V Bogotě se představí v poslední soutěžní den společně s Kamilem Kučerou. Jako první nastoupí ve čtvrtek v kategorii do 67 kg Petr Petrov a o pět dnů později bude v kategorii do 103 kg vzpírat Josef Kolář. Předposlední den ve čtvrtek 15. prosince bude soutěžit v kategorii do 89 kg jediná česká žena na šampionátu Tereza Králová.