Není normální, když žena trpí, říká krasobruslařka, která přemohla rakovinu

Na začátku ledna přišla z kanadského týmu zpráva: Gillesová podstoupila odstranění apendixu.

V té době světový taneční pár číslo jedna měl jako všichni ostatní krasobruslaři závodní pauzu mezi první a druhou polovinou sezony. Ale z únorového mistrovství čtyř kontinentů, na kterém by patřili mezi jednoznačné favority, se Kanaďané odhlásili.

A když přijeli na světový šampionát, jejich suverenita ze začátku zimy byla pryč. Na vítězné Američany Chockovou s Batesem ztratili devět bodů, i když ještě v prosinci je o čtyři porazili.

A nečekanému propadu formy se dostalo v květnu vysvětlení.

Gillesová v předvečer světového dne boje s rakovinou vaječníků nahrála na svůj instagramový profil video, kde fanouškům oznámila: I já jsem si touto nemocí v posledních měsících prošla.

Během následujících dní pak sdílela o svém příběhu víc.

To děsivé slovo

První symptomy pocítila už v říjnu na Kanadské brusli. Byla vyčerpaná a v návalech přicházela silná bolest levé části žaludku. Pod nátlakem trenéra a manžela si došla na vyšetření, které odhalilo nádor na levém vaječníku. Takové zjištění ale nezastavilo Gillesovou od snění o světovém titulu, ke kterému měli nakročeno.

Piper Gillesová a Paul Poirier během rytmického tance na MS v Saitamě

„Říkala jsem si, že to zvládnu. Že tu bolest prostě do konce sezony vydržím a s nádorem se vypořádám potom,“ přiznala v rozhovoru pro Globe and Mail. Lékaři však byli neoblomní: nádor musí ven.

Gillesové se podařilo odložit zákrok alespoň na druhou půlku prosince, takže stihli s Poirierem vyhrát Grand Prix v Espoo i následné finále GP v Turíně.

Téměř měsíc pak trvalo, než přišel verdikt o původu nádoru. Mezitím proběhlo mistrovství Kanady a pár musel nějak zdůvodnit svou absenci. Využili proto, že společně s vaječníkem Gillesové preventivně odstranili také apendix, a přikryli její pobyt v nemocnici tím.

Na krasobruslařčiny 31. narozeniny 16. ledna přišla zpráva – za nádor může rakovina. „To slovo – rakovina – je děsivé. Moje maminka na ni umřela, takže slyšet diagnózu bylo těžké zpracovat,“ popisovala krasobruslařka.

Opět autentická

Přestože pooperační rekonvalescencí strávila spoustu času mimo led, vrátila se zpět do tréninku a v Japonsku si s Poirierem dokázali dojet pro světový bronz.

Medailisté soutěže tanců na ledě na MS v Saitamě. Zleva: Italové Guignardová, Fabri; Američané Chocková, Bates; Kanaďané Gillesová, Poirier.

„Byl to nejspíš nejtěžší závod mojí kariéry. Lidé chtěli vědět, jak se mi daří, ale já se necítila sama sebou, protože pravda byla jinde. Nikdo v tu chvíli nemohl pochopit, co pro nás ta medaile znamenala,“ líčila Gillesová.

V tu dobu si stále všichni mysleli, že ji jen odstranili apendix. Pro Gillesovou byla situace o to těžší, že se vždy pyšnila svou upřímností na sociálních sítích a zachycováním autentického života.

I proto měla obavy z reakcí fanoušků, když video o svém skutečném stavu 7. května zveřejnila. „Bála jsem se, že si lidé řeknou, že jsem jim lhala,“ přiznala. Naštěstí se ale komentáře pod příspěvkem začaly plnit jen slovy podpory a pochopení.

„Teď už rakovinu nemám a cítím se dobře,“ řekla. Zároveň si ale uvědomuje, že měla štěstí. Rakovinu vaječníků odhalí v prvním stádiu jen malé procento žen. A tak se rozhodla o své zkušenosti mluvit a doufá, že svou aktivitou přispěje k osvětě.

„Nechci, aby ženy čekaly s vyšetřením příliš dlouho, a pak jim diagnostikovali čtvrté stadium. Chtěla bych, aby víc poslouchaly svoje tělo. Mnoho z nás má bolestivou menstruaci, ale přehlížíme to a jen málokterou napadne, že by se měla nechat vyšetřit. Není normální, když žena tolik trpí.“