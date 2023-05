Krasobruslař Bidař našel novou partnerku v šestnáctileté Kuciánové

Pro Bidaře je to už čtvrtá partnerka, tentokrát hledal po prosincovém rozchodu s ruskou rodačkou Jelizavetou Žukovou.

Poprvé od ukončení spolupráce s Annou Duškovou, s níž vyhráli MS juniorů a závodili na ZOH v Pchjongčchangu, bude bruslit s Češkou. Znovu zkoušel i bruslařky ze zahraničí, ale přednost dostala Kuciánová.

„S Lízou to bylo náhlé, nechtěl jsem spěchat s hledáním partnerky. Zkoušel jsem i někoho jiného, ale s Barčou jsme to nakonec zkusili a zjistil jsem, že je to pro mě to nejlepší. Navíc je to i jednodušší administrativně, což je taky jeden z důvodů, proč jsme spolu,“ řekl novinářům.

Kuciánová loni a letos závodila na juniorském MS s Lukášem Vochozkou, pokaždé skončili devátí. Jejich partnerství se rozpadlo ještě před dohodou s Bidařem.

„Už jsme k sobě nebyli moc výškově, už to dál nešlo,“ poznamenala Kuciánová. Spolupráce se čtyřiadvacetiletým Bidařem je pro ni velkou výzvou. „Určitě to pro mě byla velká věc, že bych mohla bruslit s Martinem. Říkala jsem si, že to zkusíme a uvidíme,“ uvedla.

Mají k sobě blízko, vyrůstali na stejném zimním stadionu v Českých Budějovicích. „Známe se od té doby, co bruslím, od mých čtyř let,“ řekla Kuciánová. „Pamatuji si, když přišla Barča poprvé bruslit. To bylo vtipný,“ doplnil Bidař, kterému v té době bylo dvanáct.

V novém spojení vidí velký potenciál. „Má super sólové skoky. Je hrozně silná v držení těla a sólových skocích, to je pro nás to nejdůležitější. Už nám zbývá jen trojitý twist, to bude raz dva,“ poznamenal.

Nevzdává se naděje, že by se mohl se třetí partnerkou dostat na zimní olympijské hry. „Určitě je olympiáda pro všechny krasobruslaře největší cíl. Kdyby se povedl Milán, bylo by to skvělé,“ řekl směrem ke hrám v roce 2026. Po olympijském debutu s Duškovou startoval loni v Pekingu se Žukovou.

Hlavním trenérem nové dvojice je Bidařův starší bratr Petr Bidař. Nyní se čeští krasobruslaři chystají do Kanady, kde budou pilovat krátký program a spolupracovat s Brunem Marcottem. Ten mimo jiné trénuje japonské mistry světa Riku Miuraovou a Rjuičiho Kiharu.

Konzultantem bude také brněnský rodák Ondřej Hotárek, který působí v Itálii. „Do Itálie pojedeme v létě. Zkoušíme víc věcí, abychom si řekli co je pro nás nejlepší,“ dodal Bidař. Kuciánová je prvním rokem na střední ekonomické škole v Praze a uvažuje o přechodu na online studium.