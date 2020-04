Schody a stan v obýváku. Jak kvadruplegik doma zdolal Everest

Ed Jackson zdolává schody během své výzvy pokořit nejvyššího horu světa Mount Everest.

Pro horolezce není většího cíle. Mount Everest, nejvyššího hora světa. Na její zdolání pomýšlí i částečně ochrnutý Angličan Ed Jackson. Během koronavirové krize ji pokořil alespoň imaginárně. Jak? Místo do Himálaje zamířil do domu svých rodičů, kde 8 848 výškových metrů absolvoval výšlapem do schodů.