Na juniorském MS ve vodním slalomu vyhrály Beková a Knedlová kayakcross

Beková na MS startovala pouze v kayakcrossu a závod pro ni nezačal ideálně: v kvalifikaci byla až dvaadvacátá a do vyřazovacích bojů prošla jen těsně.

„Každý postup byl na hraně, ale výsledky gradovaly a vygradovaly až zlatem. Nejtěžší byla druhá rozjížďka, kdy jsem skončila třetí a postoupila jen díky tomu, že soupeřka přede mnou minula branku,“ uvedla v tiskové zprávě.

Zato Kneblová proplula celou soutěží neporažená a v Krakově vybojovala třetí zlato. „Nečekala jsem, že bych mohla odjet alespoň s jednou individuální medailí. Po celém týdnu jsem byla už hodně unavená, říkala jsem si, že dnes zkrátka zvládnu, co zvládnu. Nakonec to šlo jedna rozjížďka za druhou a nebyla jediná, kde by mě někdo porazil,“ řekla Kneblová.

Zatímco čeští kajakáři se do finále nedostali, v obou ženských finálových závodech jely dvě české lodě. Antonie Galušková i její mladší sestra Bára obsadily čtvrté místo. Celkově tak čeští reprezentanti vybojovali v Krakově 14 medailí, z toho polovinu zlatých, a ovládli Pohár národů.