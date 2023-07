Letní cenu klisen v Karlových Varech ovládla favorizovaná Classa

Letní cena klisen, rovinový dostih (2000 m, tříleté a starší klisny, dotace 100 000 korun): 1. Classa (Fialová, tr. Luka, stáj Martin Bláha), 2. Whirl Wind Girl, 3. Porcinella. Čas: 2:06,75. Výrok: tuhý boj hlava - 1 1/4 - 1/2.

Další dostihy:

I. Old Memories (ž. Chaloupka) - Launch Zone - Monjouet

II. Forte (ž. Florian) - Admiral Piett - Rabbit Spirit

III. Carrera (Fialová) - Caesarius - Triplex

V. Yasánek (ž. Andrésová) - Wakai Go - Silver Trigger

VI. Chaldero (ž. Šafář) - Partner in Crime - Ballantines

VII. Top Gun (ž. Liška) - Arkadag - Trezy Lady