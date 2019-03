Hostem Rozstřelu bude MMA zápasník Karlos Vémola, ptejte se i vy

Karlos Vémola patří mezi nejznámější domácí zápasníky MMA. Ostatně stal se prvním Čechem v nejprestižnější organizaci UFC, v níž zvládl vyhrát dvě utkání ze šesti. V říjnu ho za patriotismus pozval prezident Zeman na Hrad na slavnostní recepci u příležitosti oslav stého výročí založení Československa.

Tehdy Vémola prohlásil: „Každý by měl být hrdý Čech a měl by si vážit toho, co dělá. Já nezapomínám, odkud jsem přišel, i když žiju v zahraničí.“

V únoru 33letý bijec přestoupil z organizace XFN ke konkurenci do Oktagonu MMA, důvodem pro něj byly slíbené finance, kterých se mu nedostávalo, a také splnění slibu fanouškům, že vyzve slovenskou hvězdu Attilu Végha. „Léta slibuju, že doručím československý zápas století. A svým fanouškům, když něco slíbím, tak to splním,“ prohlásil Vémola.



V Rozstřelu bude Vémola mluvit také o svých začátcích, kdy v 18 letech dělal vyhazovače na diskotékách a o životě ve Velké Británii, kde doma chová krokodýly a žraloky.

Co všechno vlastně obnáší život zápasníka MMA? Co bude dělat, až kariéru ukončí? A co by do té doby ještě chtěl stihnout?