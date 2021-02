Na Radbuze jí mrzly prsty. Teď kanoistka Řáhová trénuje v Turecku

„Pojedou se ještě nominační závody. Šanci určitě máme, ale nechci nikoho ze soupeřů podceňovat. Všichni se připravují poctivě,“ uvažovala Řáhová, odchovankyně plzeňského TJ Prazdroj.

Tam před lety začínala, když ji k řece Radbuze přivedl spolužák ze základní školy. „Od první chvíle se mi tenhle sport zalíbil. Přitom jsem začínala někdy v listopadu, takže na vodu jsem se dostala až někdy po pěti měsících. Předtím to bylo o běhání, posilovně, zimní přípravě,“ vzpomíná rychlostní kanoistka, která letos slaví dvacetiny.

Teď už závodí za pražskou Duklu, během sezony tak zhruba dvakrát týdně dojíždí trénovat do Prahy. Ale stále má Řáhovou pod dohledem plzeňský kouč Karel Kožíšek, bývalý mistr světa na čtyřkánoi. „Je to super trenér, hodně lidí z kanoistiky mi ho závidí. Umí povzbudit, ale v případě potřeby i zvýšit hlas,“ popisovala Řáhová.

V zimě se v Plzni na vodu tak často nedostala. A když, byl to v posledních týdnech pořádný záběr. „Nejvíc mrzly prsty, někdy to bylo šílené. Musíte mít hodně vrstev, ale na ruce nepomůže nic. Na vodě se dá vydržet tak hodinu. Proto jsem se do Turecka strašně těšila, je tady skvěle. V teple je to o něčem jiném, najezdíme toho hodně, dobrá příprava,“ vzkazovala Řáhová z Turecka, kde zůstane až do 12. března.

Během této zimy už stihla také soustředění v Livignu na běžkách, jinak ale přípravu stejně jako v dalších sportech silně ovlivňuje koronavirová situace. „Normálně chodíme dvakrát v týdnu plavat, to nyní nelze. I loni se vlastně stihlo odjet jen mistrovství republiky v Račicích, k tomu jeden Světový pohár.“

Na loňském šampionátu Řáhová, která je i členkou Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje, získala celkem čtyři medaile. Ke dvěma zmíněným titulům přidala ještě další zlato ve čtyřkanoi a individuální stříbro na trati 200 metrů. „Teď už sním o olympiádě,“ vyznala se Plzeňanka, která má ve sbírce také dva bronzy z juniorského mistrovství Evropy v Itálii 2018.

K tomu, aby se jí splnil, má pomoci i tvrdá dřina v Turecku.