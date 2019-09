Šéf RUSADA chce kompletní obměnu sportovního vedení v Rusku

Ostatní sporty Ilustrační snímek | foto: Reuters

dnes 14:48

Šéf Ruské antidopingové agentury RUSADA Jurij Ganus požaduje kompletní obměnu sportovního vedení v zemi, která by zahrnula i státní úředníky zapletené do táhnoucího se dopingového skandálu. Uvedl to v otevřeném dopise, který má k dispozici agentura Reuters. RUSADA momentálně čelí hrozbě další suspendace kvůli podezření ze zmanipulování dat z moskevské laboratoře, atletický svaz je v trestu už od roku 2015.

„Náš sport si zaslouží plné členství v mezinárodní sportovní rodině, ale nejprve musíme odstranit nepřijatelný přístup, metody a lidi, kteří nás zavedli do slepé uličky a zdiskreditovali v očích celého světa,“ uvedl Ganus v šestistránkovém dopise. Konkrétní jména ale ve své výzvě nezveřejnil. Ruský dopingový skandál Vývoj přehledně Podezření, že data z moskevské laboratoře byla před uvolněním představitelům světové agentury WADA zmanipulována, Ganuse zaskočilo a cítí se podveden těmi, kteří měli sport vyvést z dopingové krize. „Snaha chránit padlé sportovce a jejich výsledky jde na úkor zničené budoucnosti nastupujících generací sportovců,“ uvedl. WADA získala data z moskevské laboratoře po delších průtazích na začátku tohoto roku. I přes nedodržení dohodnutých termínů ale neobnovila suspendaci RUSADA, která měla do loňského září tři roky zastavenou činnost kvůli systematickému krytí dopingu na vrcholných akcích včetně zimních olympijských her v Soči v roce 2014. Výkonný výbor WADA minulý týden po zasedání v Tokiu oznámil, že údaje získané z moskevské laboratoře obsahují nesrovnalosti, a dal ruské straně tři týdny na vyjádření. Pokud se podezření na manipulaci potvrdí, hrozí RUSADA deset měsíců před začátkem olympijských her v Tokiu další suspendace, která by ohrozila účast ruských sportovců na OH.