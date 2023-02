Judistka Zachová byla na Grand Slamu v Tel Avivu sedmá ve váze do 63 kg

Dvaadvacetiletá Zachová nejprve potvrdila roli papírové favoritky proti Ukrajince Anastasii Antipinové a poté postoupila i přes bývalou juniorskou mistryni světa a Evropy Szofi Özbasovou z Maďarska, s níž vloni prohrála souboj o bronz na kontinentálním šampionátu v Sofii.

Ve finále skupinové fáze byla nad síly juniorské mistryně Evropy z roku 2020 světová trojka a další bronzová medailistka z loňského ME Gili Sharirová z Izraele a v opravách mladá Češka nestačila na druhou judistku světového žebříčku Lucy Renshallovou z Británie.

Z dalších českých judistů v Tel Avivu uspěla alespoň v jednom zápase Tereza Bodnárová ve váze do 48 kg. David Pulkrábek (do 60 kg) a Adam Bydžovský i Khusniddin Karimov (oba do 73 kg) skončili v Izraeli bez výhry.

V sobotu se na tatami představí ještě David Klammert, který se ve váze do 90 kg pokusí po dvou týdnech navázat na páté místo z pařížského Grand Slamu. Kvůli zranění z francouzské metropole nestartuje v Izraeli česká jednička Lukáš Krpálek.