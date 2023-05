To je úlet, říkal Prskavec. Olympijskému vítězi se povedl až neuvěřitelný kousek

Ba co víc, Prskavec celou nominační sérii singkanoistů ovládl, když za sebou nechal i stříbrného olympijského medailistu Lukáše Rohana a mistra světa z roku 2021 Václava Chaloupku.

„To je úlet,“ kroutil v neděli po poledni v pražské Tróji hlavou.

„Omlouvám se, ale ještě si teď na chvilku odskočím na kajak,“ řekl s úsměvem reportérům po vítězném finále na singlkánoi. Načež triumfoval i ve své hlavní disciplíně, kde patřili mezi jeho konkurenty rovněž mistři světa Vít Přindiš a Vavřinec Hradilek.

Za čtyři a půl hodiny jste v neděli včetně kvalifikačních kol absolvoval na kánoi nebo na kajaku čtyři jízdy a všechny je vyhrál.

A užil jsem si to. Když jsem tu na singlu vyhrál už sobotní závod a dostal se tím na něm zpátky do boje o nominaci, bylo jasné, že pojedeme ve čtyřech o tři místa, že je to sakra vyrovnané a že to bude boj do poslední jízdy. Tak jsem si strašně přál, abych zajel v neděli dobře kvalifikační jízdu, postoupil z ní a užil si naše dva zdejší skvělé komentátory Dana Stacha a Míru Lence při finále. Protože mockrát v životě takhle vyšperkovanou atmosféru nezažijete.

Takže jste ji lačně vstřebával?

Cítil jsem, že strašně moc přeju klukům, aby předvedli výborné jízdy a pak aby bylo jen na mně, jestli si nominaci dokážu urvat, nebo jestli mě porazí. Nechtěl jsem, aby mi někdo něco daroval, chtěl jsem si reprezentaci na singlu sám vyjet.

A povedlo se.

Strašně jsem si tu finálovou jízdu vychutnal. Udělal jsem jen lehkou chybu uprostřed, ale pak jsem dokázal zkrátit některé průjezdy. Měl jsem z toho obrovskou radost. A že jsem dokázal vyhrát všechny čtyři jízdy za den, to je vážně haluz. Dělal jsem si před rokem srandu, když se mi totéž povedlo při závodech na Réunionu, kde ale dohromady nikdo nebyl. Tehdy jsem říkal, že jsem jako Jessica Foxová (extratřída mezi ženami v obou kategoriích). Ale dnes už byla konkurence o něčem jiném.

Jiří Prskavec

Po sečtení všech bodů jste se stal dokonce celkovým vítězem české kvalifikace singlkanoistů. Připadá vám to bláznivé?

Rozhodně. Kdyby mi to před nominační sérií někdo řekl, tak mu povím, že se úplně zbláznil, že minimálně Lukáš (Rohan) a Váša (Chaloupka) jsou o tolik napřed, že pokud mají svůj den, nemohu je porazit. Ale i když jsem nominaci na singlu nechtěl přikládat až takovou váhu, přiznám se, že poslední měsíc jsem nakoukával videa z minulých závodů na singlech a byl jsem poměrně dost nervózní. Ani se mi před závody moc dobře nespalo, což byl hodně podobný proces tomu, jaký znám z kajaku. Vím, že mi paradoxně právě takový stav pomůže, abych se vyburcoval k co nejlepším výkonům. Teď jsem nadšený. Furt to trochu nechápu.

Lukáš Rohan řekl, že kvalifikaci na singlkánoi jste mohl mít na rozdíl od specialistů takříkajíc na háku, protože kdyby se vám nepovedla, nic tak moc vážného by se nestalo.

Jasně, bral bych to asi daleko víc v pohodě, kdyby se mi nepovedla, protože kajak je prioritou. Ale člověk na vlastní nervozitě pozná, na čem mu záleží. A mě evidentně na singlu hodně záleželo. Takže z toho usuzuju, že by mě zároveň i hodně mrzelo, kdyby se mi postoupit do reprezentace nepovedlo. Ale nakonec to dopadlo nejlíp, jak mohlo.

Povězte, proč jste tak skvělý a výjimečný?

Já vlastně ani nevím. Skoro bych řekl, že mi hraje do karet, že většina singlířů má na tratě už zažitý svůj kanoistický pohled, zatímco já nikdy předtím na singlkánoi nezávodil. Vždy jsem byl kajakář a neřešil jsem jejich průjezdy branek, proto na ně mám úplně jiný pohled. Mám cit pro vodu z kajaku a ten se evidentně dá přenést do kánoe. Což mi pomáhá, protože na trati je iks průjezdů, kde ztratím na singlu relativně dost času, ale pak je tam i několik kombinací, u kterých by ostatní třeba ani nenapadlo, že se dají jet jinak. Já ty jiné možnosti vidím, protože na ně koukám kajakářskýma očima.

Už tušíte, jak nyní reprezentační starty v obou kategoriích do vašeho plánu sezony vměstnáte? Pojedete všechny vrcholy roku na K1 i C1?

Určitě na to budeme muset sednout. V tuhle chvíli předběžně platí, že všechno, co pojedu na kajaku, pojedu i na singlkánoi. Závody ve světě mají obrovskou výhodu, že jsou rozhozené do více dnů a není to jako tady, kdy musím absolvovat dvě finále půl hodiny po sobě. To je potom na kajakovém výkonu sakra znát a při finále kajakářů mi už ke konci trati síly docházely. Stavy, které jsem tu zažíval po dojetí na kajaku, z minulosti moc neznám, ty byly hrozně nepříjemné.

Deset minut po závodech stojíte na nohách v pohodě.

Teď už jo, ale po dojetí vždycky minimálně dvě minuty foukám, než se dostanu do klidového stavu. Fakt to hodně bolí. Ale ve světě by mi extra den mezi závody kajakářů a kanoistů měl přijít vhod. Tím, že jsem definitivně uzavřel svoji kapitolu ohledně startů v kajakcrossu (obdobě skikrosu nebo snowboardcrossu), tak je jen vyměním za tuhle kanoistickou disciplínu, která mě strašně baví. A na základě zkušeností z prvních svěťáků můžeme potom vymýšlet, co na kánoi pojedu a co eventuálně vynechám. Ale myslím si, že v tuhle chvíli to rozhodneme tak, že zkušenosti jsou to nejcennější, a budu se snažit nabrat jich na kánoi co nejvíce.