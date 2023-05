Olympijský vítěz na kajaku Prskavec se dostal do reprezentace i na kanoi

Na kanoi, které se doplňkově věnuje necelé dva roky, Prskavec stejně jako v sobotu předčil všechny specialisty. I když mu rozhodčí dodatečně udělili dvousekundovou penalizaci za dotek čtvrté branky, zvítězil o 0,46 sekundy před stříbrným olympijským medailistou z Tokia Lukášem Rohanem. V součtu se druhou příčkou z úvodního nominačního závodu na Trnávce mu to zajistilo první příčku v celém hodnocení nominace.

V týmu pro vrcholné akce ho doplní Rohan a Václav Chaloupka. Nakonec se nekvalifikoval vítěz druhého závodu na Trnávce Martin Kratochvíl, který dnes skončil až osmý.

Na závěr programu Prskavec poprvé vyhrál nominační závod na kajaku, kde měl díky loňskému triumfu na ME místo v týmu jisté. „Síly docházejí. Ty stavy, co jsem měl tady v Troji po kajaku, to neznám, nebylo to příjemné,“ řekl Prskavec v nahrávce pro média. Nechal za sebou o více než sekundu a půl Vavřince Hradilka, jenž na závěr neúspěšného boje o reprezentaci skončil druhý.

Na mezinárodních akcích se se kategorie kanoistů a kajakářů jezdí v různé dny, takže by to pro něj nemuselo být tak náročné. Sám Prskavec je zvědavý, jak si povede. „Jako singlíř jsem dokázal porazit mistra světa a olympijského medailistu, chtěl bych mít někde šanci,“ poznamenal Prskavec.

Světový šampion z roku 2021 Chaloupka měl pro něj jen slova obdivu. „V mých očích se jenom potvrdilo, že je to nejlepší vodní slalomář, co jsem kdy viděl. Máme se od něj co učit,“ řekl.

V týmu kajakářek doplnily Fišerovou v reprezentačním týmu Amálie Hilgertová a Antonie Galušková. Mistryně Evropy z roku 2019 Hilgertová je v reprezentaci poprvé od roku 2020. Místo si zajistila dnešní druhou příčkou. „Furt tomu trošku nevěřím. Jak jsem poslední dva roky nebyla v repre, tak to pro mě byl hrozně vzdálený pocit, že bych byla v reprezentaci. Ale zároveň jsem věděla, že na to mám. Jsem strašně ráda, že se mi to podařilo prodat,“ pochvalovala si.

Světový pohár odstartuje na začátku června v Augsburgu, od 8. do 11. června se uskuteční SP v Troji.