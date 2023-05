Prskavcova olympijská sci-fi. Chystá si dvojboj kajak a kánoe?

Bude tedy i na světových štacích přeskakovat z lodi, v níž se sedí, do jiné, kde se klečí. Od pádla se dvěma listy k tomu s jedním.

„Je nejlepším vodním slalomářem světa všech dob,“ vykládá o něm Václav Chaloupka, světový šampion na kánoi z roku 2021. „To, co teď Jířa předvádí, je přesto neuvěřitelné. Smekám.“

Může Prskavec v obou kategoriích uspět letos v září na mistrovství světa v Londýně?

Ano, jistě, proč ne.

„Jestli na to někdo má, je to Jířa,“ tvrdí Lukáš Rohan, stříbrný na kánoi z her v Tokiu. „Fyzicky a vytrvalostně je na tom úžasně, je obrovský profík, dává tomu všechno.“

Ale mohl by v obou kategoriích startovat i za rok na hrách v Paříží?

„To je skoro sci-fi,“ míní sám Prskavec. Otázka, jež mu nyní vrtá hlavou, totiž zní: I kdybych se na hry v obou disciplínách kvalifikoval, nebyla by únava z dvojího startu nakonec kontraproduktivní pro kajak?

„Naopak, zrovna na olympiádě, kde je program roztažený do mnoha dnů, by mohl být dvojstart i lehkou výhodou,“ soudí Stanislav Ježek, šéf českých vodních slalomářů. „Aspoň nemusíte ležet na gauči a čekat nervózně na vaši jedinou soutěž.“

V moderní historii vodního slalomu bychom našli jen dva muže, kteří na nejvyšší úrovni bojovali na K1 i C1. Francouz Fabien Lefévre byl v letech 2002 a 2003 mistr světa na kajaku a 2014 na kánoi. „Jenže u něj to bylo jiné, ten se nejprve soustředil na jednu kategorii a pak víceméně přešel do druhé,“ poukazuje Ježek.

Jiří Prskavec. Má velkou sbírku medailí ze světových a evropských šampionátů. A také dvě olympijské: bronz z Ria a zlato z Tokia.

Podobný scénář zvolil Ital Stefano Cipressi, světový šampion na kajaku 2006 a dvanáctý na kánoi z her v Londýně 2012.

Loni se do světových soutěží na obou lodích probojoval pouze Španěl Trave, na mistrovství světa 12. na kánoi a 22. na kajaku.

Prskavec pomýšlí mnohem výš. „Také na kánoi se může přiblížit k medailím,“ říká Chaloupka.

Jenže na kajaku opakovaně světu vládl a chce vládnout znovu. Zároveň pochází ze země, jež je v této kategorii velmocí. Což je problém. Už domácí souboj o jediné účastnické místo na olympiádě bude s Přindišem, Hradilkem, Krejčím a spol. nemilosrdnou, tuhou bitvou. Už v této české kvalifikaci by za rok na jaře bylo tříštění sil zrádné.

Řešením problému by bylo, kdyby se mu letos povedlo na hry přednominovat. Jenže to by musel podle nominačních kritérií získat světové zlato a navíc přidat dvě medailová umístění z pohárových závodů a mistrovství Evropy.

„Všechna pro a proti možného dvojboje důkladně zvážíme,“ ujišťuje otec a kouč Jiří Prskavec starší. Chaloupka podotýká: „Prskavcovi dokonale ví, jak se připravit. Jakmile by ucítili, že kánoe Jířu příliš vysiluje, udělají krok stranou.“

Na kajaku už Prskavec vyhrál vše: olympiádu, dvakrát mistrovství světa, pětkrát Evropu, dvakrát celkově Světový pohár. Od roku 2013 přivezl každý rok nejméně jednu medaili z vrcholné akce.

V olympijském Tokiu dostal po své zlaté jízdě otázku, co jej teď dokáže motivovat do další dřiny. „Něco v hlavě nosím,“ naznačil tehdy, ale ještě neprozradil co.

Později vyšlo najevo, že začíná trénovat i na kánoi. „Když jsem na ni na podzim 2021 při soustředění v Augsburgu poprvé sednul, všichni se mi smáli. A oprávněně. Předváděl jsem něco strašného,“ vzpomíná. „Že jsem se od té doby dokázal dostat na současnou úroveň, je pro mě veliké překvapení.“

Výzva v podobě unikátního dvojboje jej psychicky žene dál.

„Na kajaku se ocitl v pozici, že jakmile není první, už se to pomalu bere jako krok dolů,“ říká Ježek. „Ale na kánoi může stoupat nahoru, což má na jeho psychiku pozitivní vliv.“

V září si patrně vyzkouší kombinaci obou disciplín na mistrovství světa v Londýně. Teprve pak nastane čas na rozhodnutí, zda má smysl usilovat o tento bláznivý i dráždivý dvojboj pod pěti kruhy v Paříži.