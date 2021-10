Olympijský vítěz Prskavec bude hájit zájmy sportovců v kanoistické federaci

„Pro kandidaturu do komise jsem se rozhodnul z důvodu, že mi vodní slalom dal opravdu hodně do života, svým způsobem mě i vychoval a já to chci nějak vrátit. Cítím to jako povinnost, proto jsem výzvu přijal,“ uvedl Prskavec v tiskové zprávě.



Bude navazovat na australskou hvězdu Jessicu Foxovou a čerstvého vicemistra světa mezi kanoisty Alexandera Slafkovského. „Právě oni se podíleli na změně olympijské trati v Tokiu. Mohli jsme se jim ozývat s našimi připomínkami, čehož si já coby závodník hodně vážím. Myslím, že bez nich by ke změně nedošlo,“ ocenil osmadvacetiletý český reprezentant.

Sám hodlá komunikovat se slalomářskými kolegy a zjišťovat většinový názor. „Momentálně je mou největší snahou prosazení kvót v extrémním slalomu. Máme novou disciplínu, která by měla mít i jasně dané kvóty, aby v ní mohlo startovat co nejvíc lidí, a především ti nejlepší. Ve chvíli, kdy se budou kvóty vyjíždět pouze ve slalomu, tak ti nejlepší v extrémním slalomu na olympiádě nebudou,“ vysvětlil.

Sám kvůli nejasným pravidlům minulý týden na mistrovství světa poprvé závodil v extrémním slalomu. Vypadl v kvalifikaci, z níž mohl postoupit jen jeden český kajakář. Po olympijském úspěchu se mu nedařilo ani v klasickém vodním slalomu. Jako obhájce titulu těsně nepostoupil do finále.