Cvičte s námi, vyzkoušejte si to, nabádají budějovičtí sportovci

Čtyři série po deseti opakováních. Nebo podle toho, kdo kolik zvládne. Tak zní tréninková výzva českobudějovických hokejistů. Klub připravil pro fanoušky třídílnou sérii krátkých videí s různými cviky, které kondiční kouč Tomáš Cibulka sestavil do jednotlivých tréninkových plánů.

Pohyb teď chybí téměř všem, a tak hráči vyzývají mladé hokejisty i fanoušky, aby cvičili s nimi. Videa pak mohou sdílet na sociálních sítích s hashtagem #MotorVyzva.

„Zahlédl jsem něco na internetu. Myslím, že liberecký trenér Augusta předváděl na videu pár cviků. Tak mě napadlo, že bychom mohli mít také něco podobného. Oslovil jsem Tomáše Cibulku, aby každému z hráčů zadal zacvičit a natočit nějaký cvik, který může doma dělat každý,“ vysvětluje generální manažer Stanislav Bednařík.

Na videích cvičení předvádějí kromě Cibulky třeba Martin Novák, Jakub Suchánek, Karel Plášil, Pavel Pýcha, Jan Strmeň, Jakub Babka, Radek Prokeš, Adam Raška či Václav Svach. „Cviky na první pohled vypadají jednoduše, ale ve skutečnosti tak snadné nejsou,“ usměje se Bednařík. „Jedním z cílů bylo, aby si fanoušci mohli vyzkoušet, jak běžně cvičí profesionální hokejisté,“ dodává generální manažer.

Aktivity potřebují zejména děti, které nadále nemohou chodit do školy a zůstávají doma. „Primárně jsou videa určená pro naše mládežníky, aby se připravovali a i nadále měli pohyb,“ upřesňuje Bednařík.

Piskáček bere míč i švihadlo

Podobně na to jdou i českobudějovičtí volejbalisté. Trenéři ve spolupráci s hráči A týmu chystají zkrácené tréninky v domácích podmínkách, které jsou určené pro volejbalovou mládež i širokou veřejnost.

Tréninky provází libero týmu Martin Kryštof. První video klub zveřejnil minulý týden ve středu a od té doby plánuje přidávat cvičení na sociální sítě pravidelně každé pondělí, středu a pátek. „Začneme bez míče, k tomu se dostaneme později. Zkusíme si cvičení na postřeh, kdy budeme chytat barevné míčky v předem daném pořadí,“ uvedl úvodní cvičení Kryštof.

Volejbalisté se dál připravují individuálně. „Náš kondiční trenér nám každý den posílá plán na kruhové tréninky. Jeden je zaměřený na dynamiku, jeden na sílu a pak třeba na stabilizaci. Cvičíme vlastně jen s vahou našeho těla,“ říká 21letý nahrávač Ondřej Piskáček, který si při domácích trénincích pomáhá například i švihadlem či činkami. „Také koukám na své oblíbené youtubery, kteří dávají videa a radí, jak cvičit. Takže doma tréninky občas kombinuju, a když je možnost, tak mám doma samozřejmě balon a pinkám si,“ směje se mistr Evropy do 18 let Piskáček.

Volejbalista budějovického Jihostroje Filip Křesťan chodí cvičit na workoutové hřiště u Malého jezu.

Podobně je na tom i 32letý univerzál Filip Křesťan. Ten kromě domácích cvičení ještě využívá venkovních workoutových hřišť. „Pro mě je doma největší problém nahradit posilovnu, tu si jen tak nepostavíte,“ konstatuje Křesťan, který zanedlouho odjede se svou přítelkyní domů do Kladna.

Kladrubský: Chybí mi sranda, která je v kabině

Zaměstnanci a někteří hráči fotbalového Dynama během nouzového stavu nakupují a rozvážejí potraviny seniorům a nemocným. Mezi nimi je obránce Jiří Kladrubský, který zároveň zvládá vlastní tréninky.

„Chodím běhat a plním individuální tréninkový plán. Mám ho trošku jiný než ostatní, protože jsem po operaci kolene. Doma posiluji, ale hodně jsme toho stihli s Martinem Heldem, než se všechno zavřelo. Zbývá mi už jen dohnat kondici, abych byl stoprocentně připravený, pokud by se začalo,“ vypráví 34letý bek.

Kladrubský byl na artroskopické operaci kolene na konci února. Zkušený univerzál má problémy s koleny dlouhodobé. „Po pěti dnech už jsem chodil, předchozí operace byly daleko horší. Tohle byla pro mě taková rýma v koleni,“ usměje se.

Český mistr z roku 2010 se Spartou už se těší, až se sejde se spoluhráči v šatně. Fotbalisté mají za sebou druhý týden individuální přípravy. „Kabina a sranda v ní chybí nám všem. Vynahrazujeme si to srandičkami na společném chatu. Jinak si každý plní individuální plán a věříme, že se co nejdříve sejdeme,“ tvrdí.

Kladrubského manželka Tereza je dětská lékařka, a tak má k současnému dění co říct. I proto celá rodina situaci bere vážně. „S dětmi chodíme maximálně občas na krátkou procházku. Osmileté dceři to částečně vysvětlíme, ale také už by chtěla jet za kamarádkami. Malému synovi jsme zkoušeli dávat roušku, ale ten to nechápe a sundává si ji,“ popisuje.

Kamarád budějovického zadáka Juraj Kucka hraje v italské Parmě, kde je situace s koronavirem daleko horší než v České republice. „Je to hodně nepříjemné. Jeho spoluhráči umřel na koronavirus děda. Věřím, že nedopadneme jako v Itálii. Proto si myslím, že přijatá opatření jsou namístě. Možná bych ještě přitvrdil,“ myslí si.

„Cviky vypadají jednoduše, ale ve skutečnosti snadné nejsou. Jedním z cílů bylo, aby si fanoušci vyzkoušeli, jak cvičí profesionální hokejisté.“ Stanislav Bednařík, generální manažer Motoru

„S Jurajem jsme denně v kontaktu, mám informace z první ruky. V Itálii jsou zavření v karanténě už třetí týden. Udělal si větší nákup a minulý týden byl venku asi po devíti dnech. Máme i společné cvičení, bavíme se víc než za běžného stavu. Čas musíme něčím zabít,“ pokračuje Kladrubský.

Jeden z lídrů Dynama odehrál v této sezoně 15 utkání, jednou skóroval. Další starty ale letos zřejmě nepřidá. „Netroufnu si odhadovat, jestli se v květnu začne. Fotbal je nyní druhořadý. Kdyby se začalo, tak by to bylo skvělé. Ale teď je nejdůležitější, aby se svět vyléčil. Možná už se spíš bavíme o tom, jestli začne příští sezona. Pro nás je to škoda, měli jsme to výborně rozehrané. Ale nedá se nic dělat,“ uvádí.

Ani pokud by se v této sezoně už nehrálo, Jiří Kladrubský se končit ještě nechystá. „S manželkou jsme byli domluvení, že odehraju sezonu po postupu a vystřídám ji na rodičovské. Ona mi obětovala svoji kariéru, tak jsem chtěl dát prostor jí, protože mě už toho ve fotbale moc nečeká. Když ale viděla, že mě to pořád baví a stíhám to, tak mi řekla, že jestli chci, tak ať pokračuju. Tak jsme se domluvili, že ještě jednu sezonu zvládnu,“ potvrzuje.