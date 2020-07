Z politiky nechci dělat komedii, odmítl Foldyna box s rivalem Novotným

„Exhibiční duel mezi Jardou Foldynou a Pavlem Novotným se neuskuteční! Promotéři se snažili a byli ochotni splnit i dost vysoké finanční požadavky aktérů. Novotný souboj odsouhlasil, ale Foldyna si bohužel svůj prvotní postoj rozmyslel. Podle svých slov nechce dělat z politiky komedii a také s ohledem na krajské volby (ve kterých kandiduje) se bude raději věnovat práci,“ napsala v prohlášení Česká unie boxerů profesionálů, ve které je bývalý mistr světa Konečný generálním sekretářem.

Politiky plánoval postavit do ringu na přelomu srpna a září, kdy by rád uspořádal boxerské odpoledne a večer v letním kině v Ústí nad Labem, pokud to situace kolem pandemie koronaviru dovolí.

I on sám zvažoval, že by šel – také exhibičně – mezi provazy. Myslel na bitvu s bojovníkem MMA Karlosem Vémolou, i ten však řekl ne. Pro další zápasy oslovil třeba rappera Marpa a herce Jakuba Štáfka, kteří už mají zkušenosti z ringu.

Akce s charitativním podtextem má podpořit záchranné složky. Boxerské duely se budou střídat s hudebními vystoupeními, pro děti přichystají organizátoři atrakce a soutěže.

Zápas Novotného s Foldynou, který je bývalým boxerem, by měl velkou sledovanost. Zkraje května na sebe štěkali v pořadu Aréna Jaromíra Soukupa v TV Barrandov, kde debatovali odpůrci a stoupenci Ruska. Novotný (ODS) označil Foldynu (SPD) za kolaboranta, ten ho umravňoval, ať není drzý, že mezi nimi není až taková vzdálenost.

„Nevyhrožuj mi tady, z tebe si můžu dělat akorát tak srandu, ty koště,“ halekal Novotný a naštvaný Foldyna svraštil obočí: „Ještě jednou mi řekneš koště, ty bulíku jeden, tak tady nechám zhasnout!“