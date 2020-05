Foldyna a Novotný v boxerském ringu? Konečný s politickými rivaly jedná

„S oběma jsem v kontaktu, oba chtějí jednat, tak uvidíme. S ohledem na jejich postoje si můžeme být jisti, že to nebude jen tak lehká exhibice,“ uvedl Konečný na svém webu Profiboxing.cz.

Bývalý profesionální boxer Lukáš Konečný.

Duel by zařadil do sportovně-kulturního odpoledne a večera. Akci plánuje na přelomu srpna a září v ústeckém letním kině a měla by charitativní podtext, podpořila by záchranné složky. Pokud by ji dovolila opatření ohledně pandemie koronaviru.

„Odstartovalo by se třeba už ve dvě odpoledne a po určitých blocích by se střídaly boxerské duely a hudební vystoupení. Chtěl bych tam mít také prostory pro děti, které by si mohly vyzkoušet box a podobné věci,“ prozradil svoji vizi Konečný.

Bitva Novotného s Foldynou, který je bývalým boxerem, by byla ostře sledovaná. Zkraje května na sebe štěkali v pořadu Aréna Jaromíra Soukupa v TV Barrandov, kde debatovali odpůrci a stoupenci Ruska.

Starosta Řeporyjí Novotný si rýpl, že „kolaboranti dostávají poslední dobou strašně prostoru“, poslanec Foldyna ho upozornil, ať se chová slušně. „Není tu tak velká vzdálenost mezi náma, nebuďte drzej!“

Novotný se nedal: „Nevyhrožuj mi tady, z tebe si můžu dělat akorát tak srandu, ty koště.“ Foldynu to nadzvedlo: „Ještě jednou mi řekneš koště, ty bulíku jeden, tak tady nechám zhasnout!“

Konečný by se na řež politických rivalů těšil: „Myslím, že jako zpestření by to nebylo vůbec špatné.“

A pro fanoušky chystá i další lákadlo, svůj exhibiční duel. Oslovil rappera Marpa a herce Jakuba Štáfka, kteří už mají zkušenosti z ringu, a Karlose Vémolu, bojovníka v MMA.

Marpo Jakub Štáfek Karlos Vémola

„Se všemi jsem v kontaktu, Karlos se rozhoduje, Marpo by do toho šel, ale má koncertní šňůru, Kuba Štáfek také, záleží ovšem na tom, zda bude mít v té době volno od dalších svých povinností,“ prozradil Konečný. „Uvidíme, jak to dopadne, chci si ťuknout. Rozhodně tam nepůjdu nikoho z nich zabíjet. Jestli oni mě, bude to jen dobře, alespoň bude zábava pro lidi.“

Už v sobotu 27. června pořádá Konečný ve své ústecké hospůdce Eden boxerský galavečer, první v koronavirové éře.