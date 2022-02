Věděl jsem to pár týdnů. Štáfek o boxu s Borárosem a nešťastném načasování

Informace o tom, že k zápasu nedojde, začaly chodit v posledních dnech poté, co Boráros odstoupil z televizní reality show Survivor kvůli pochroumanému kolenu.

Důvodem nicméně není Borárosovo zdraví, ale Štáfkovy povinnosti spojené s hereckou kariérou.

Redakce iDNES.cz se na Štáfka obrátila s dotazy v sobotu, ten na ně odpověděl v neděli poté, co Oktagon zrušení oznámil oficiálně.

„Už na poslední soustředění (na Kanárských ostrovech) začátkem roku jsem odjížděl s tím, že to asi nedám. Nicméně měl jsem koupené letenky a proč nevyrazit pro pár vitamínů do hlavy za teplem. Ale ten finální hovor přišel před pár dny, mluvil jsem s Ondřejem (Novotným, promotér Oktagonu), který je momentálně mimo Česko (moderuje Survivor), a rozhodlo se to,“ řekl.

„Přišlo mi fér, aby s tím šel ven nejdřív Oktagon, do té doby jsem se k tomu nechtěl vyjadřovat, i když jsem už pár týdnů věděl, že to bohužel nejde, což mě mrzí. Ten pátek byl nešťastný, ale já jsem to finální ne dal Ondřejovi pár hodin potom, takže to byla shoda náhod. Ještě se to zřejmě nedostalo nikam dál. A zase si nemyslím, že by lidi kupovali lístky jen kvůli mně,“ dodal.

Páteční propagace zápasu:

OKTAGON MMA Náš Punisher dnes opět vyráží do boje! S každodenními výzvami roste i jeho chuť vrátit se do akce v OKTAGONU a zápal pro boj.



Další výzva ho čeká už 21. 5. v pražské O2 areně na turnaji OKTAGON UNDERGROUND, kde se v hlavním zápase utká Vémola vs. Marpo!



Buď u toho a pořiď si lístky právě teď na

Štáfek nemůže boxovat hned z několika důvodů. Pražský turnaj „Oktagon Underground“, kde má být hlavním zápasem i souboj zpěváka Marpa s Karlosem Vémolou, měl proběhnout už loni v listopadu.

Kvůli Vémolově zraněné ruce se přesunul na únor, načež kvůli pandemii ještě na květen. Třetí termín koliduje s pracovními povinnostmi herce.

„Od začátku března se na mě žene spousta práce, kterou už nechci odmítat. Odmítl jsem toho hodně, abych se mohl plně soustředit na bojové sporty, dál to dělat nechci. Čtrnáctého dubna jdeme konečně ven s filmem Vyšehrad a nechci sedět zadkem na více židlích,“ vysvětlil Štáfek také na sociálních sítích.

Kromě toho ho po květnovém turnaji čeká svatba: „Moje budoucí žena by asi nebyla úplně šťastná, těch faktorů se sešlo tolik, že je to úplně nereálné.“

Nedělní oficiální zrušení:

Organizace Oktagon k tomu v neděli napsala: „Kvůli pandemii jsme museli několikrát přesunout termín. Bohužel to Kubovi i přes poctivou přípravu termínově - vzhledem k jeho vlastním projektům, natáčení filmu a pracovním závazkům - nevychází. Věříme, že se nám zápas ještě podaří v budoucnu uskutečnit. S Gáborem samozřejmě počítáme a vybíráme soupeře.“

Nechává si Štáfek otevřené dveře pro návrat k bojovým sportům? „Nikdy neříkej nikdy. Já bych rád, ale teď se to všechno potkalo. Navíc se taky pere kdekdo a o známé tváře asi nebude nouze. O kvalitě už nemluvím. Asi nemusím být u všeho,“ odvětil na dotaz.

Štáfek měl nastoupit ke třetímu sledovanému zápasu. V roce 2018 debutoval v boxu proti 18letému Štěpánu Vrbovi, čtyřkolový zápas v pražské Lucerně vyhrál na body.

Ještě lépe mu vyšla zkušenost s MMA. V pražské O2 areně zaplněné dvaceti tisíci lidmi předvedl před třemi lety překvapivě dominantní výkon. Slováka Petera Benka knokautoval „fackou“ už po 69 vteřinách.