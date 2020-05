Mladá plavkyně Zekuciová mění plzeňský bazén za univerzitu v Texasu

„V úvahu připadala i Anglie, ale tam se sportovcům stipendia moc neudělují,“ prohlásila rodačka z Mariánských Lázní.

Máte za sebou vynucenou pauzu. Těšila jste se zpět do klasického tréninku?

Moc, už mi to chybělo. Ty dva měsíce jsou samozřejmě znát.

V jaké formě jste se vrátila do bazénu?

Celkem mě překvapilo, jak se mi plavalo. Všichni jsme se doma snažili o nějakou suchou přípravu. Zas až tak špatně jsem se v té vodě nakonec necítila, jak jsem původně předpokládala.

Dají se vůbec na suchu plavecké tréninky nahradit?

Jde to dost špatně, pocit vody je hrozně důležitý. Ale snažíme se kompenzovat všechno možné. Cviky na ruce, na nohy, simulace různých dalších pohybů.

Aspoň jste měla čas chystat se na maturitu, která vás v nejbližší době čeká.

Snažila jsem se. Vlastně ještě pořád se snažím studovat a připravovat se na závěrečné zkoušky, které mě čekají z češtiny, angličtiny, zeměpisu a teorie sportovní přípravy.

Angličtiny se asi bát nemusíte, když budete od léta studovat na americké univerzitě North Texas...

Chtěla jsem pokračovat s plaváním, ale zároveň studovat. V České republice jde však tahle kombinace hodně špatně. Hledala jsem nějakou jinou možnost. V úvahu připadala i Anglie, ale tam se sportovcům stipendia moc neudělují. Rozhodla jsem se tedy pro Ameriku, odkud mi přicházely různé nabídky. A zvolila jsem Texas.

Jaký obor budete ve Spojených státech studovat?

Rozhodla jsem se pro psychologii, protože mě na sportovním gymnáziu velice zaujala a chtěla bych v ní pokračovat. Chci se věnovat sportovcům.

Předpokládáte, že v Texasu budou tréninkové prostředky výrazně lepší?

Těším se na různé vychytávky, které tady my nemáme. Zátěžové pomůcky jako rukávy, zátěžové stroje a jiný přístup trenérů.

Vzpomenete si, jak jste se k plavání vůbec dostala?

Dělala jsem hodně sportů. Tenis, florbal, dokonce i chvilku balet. Myslím ale, že k plavání dost přispěl fakt, že ho moje maminka učí. Plavala jsem od dětství a zůstala u toho. Pocit ve vodě je pro mě něco zvláštního, moc mě to baví.

Máte nějaké konkrétní kariérní ambice?

Bez cílů by to na takové úrovni nešlo. Chtěla bych se zúčastnit nějakého mistrovství Evropy nebo světa a dostat se do reprezentace. Olympiáda už je hodně vysoko, zatím se snažím spíš soustředit na ty menší cíle.

Už víte, kdy se bude zase závodit?

V Česku by mělo být mistrovství družstev, ale zatím nevím, jestli se ho vůbec zúčastním. Stále nemám informaci, kdy bych mohla do Ameriky odletět. Uvidíme podle situace, protože v USA je to teď přeci jen horší.

Tušíte aspoň, kdy byste měla v USA začít se studiem?

Klasicky se tam jezdí někdy v polovině srpna. Studenti, kteří nemají angličtinu jako rodný jazyk, přilétají ještě o týden dřív, aby se aklimatizovali a seznámili s prostředím. Napřed mě čeká čtrnáctidenní seznamovací kurz, koncem srpna už pak škola. Ale těžko říct, jak to bude teď...