Češky senzačně zářily na trampolíně. Šesté místo na MS? Skvělý zážitek, říkají

„Pořád nemůžu uvěřit, že se to doopravdy stalo. Před kvalifikací jsme o tom celý den žertovaly, ale ani jedna z nás to nečekala. Byl to skvělý zážitek postoupit do finále a skončit na šestém místě,“ komentovala Aneta Hrudová svůj úspěch na sociálních sítích. „Byl to zatím můj nejlepší závod. Jsem ráda, že jsem mohla změřit síly s těmi nejlepšími na světě.“

Hrudová s Juříčkovou postoupily na mistrovství světa v Birminghamu z kvalifikace jako poslední osmé. Už to byla z českého hlediska senzace. Ve finále mladé reprezentantky svůj bodový zisk ještě vylepšily na 46,49 bodu a to jim vyneslo konečné šesté místo. Zvítězily Američanky Nicole Ahsingerová a Cheyenne Sarah Websterová s výsledkem 49,49 bodu.

Hrudová se nenechala zahanbit ani v individuální soutěži. V konkurenci osmi desítek trampolínistek z celého světa obsadila v kvalifikaci 37. pozici a postup do semifinále jí unikl jen o vlásek. „V individuální soutěži jsem si vylepšila osobní rekord a s výsledkem jsem maximálně spokojená,“ řekla Hrudová.

Šesté místo na mistrovství světa je pro Anetu Hrudovou (vpravo) a Michaelu Juříčkovou obrovským úspěchem.

Studentka liberecké obchodní akademie se věnuje trampolínám už od útlého věku pod trenérským vedením maminky Soni. „Vzhledem k tomu, jak je mladá, má v kariéře velice dobře našlápnuto. Šesté místo na mistrovství světa je ohromný úspěch. Za ten lze považovat i umístění v první polovině startovního pole v individuální soutěži,“ říká Miroslav Patrman, šéf oddílu Trampolíny Liberec, jehož je Hrudová členkou.

Liberecká trampolínistka i její rožnovská parťačka Juříčková letos poprvé závodí mezi seniorkami, kam se v tomto sportu řadí dívky už od 17 let. Začaly jezdit po světových pohárech a sbírají zkušenosti na závodech s tou nejvyšší konkurencí. „Obě patří k největším českým ženským nadějím skoků na trampolíně. Budou spolu soupeřit, panuje mezi nimi rivalita, ale zdravá, jsou to kamarádky,“ dodal Patrman.

Půjde ve stopách Frydrychové?

Aneta Hrudová by mohla jít ve stopách jiné liberecké závodnice Zity Frydrychové. Ta byla svého času nejlepší tuzemskou trampolínistkou a dotáhla to až na olympiádu 2012 v Londýně.

Šesté místo z mistrovství světa by mělo dvojici Hrudová-Juříčková zajistit start na Světových hrách 2025 v Číně, kde budou bojovat zástupci neolympijských sportů. Individuální soutěž ve skocích na trampolíně je sice olympijskou disciplínou, synchrony ovšem nikoli. Liberecká závodnice má však všechny předpoklady k tomu, aby si v budoucnu vybojovala start i na olympiádě.

Skoky na trampolíně mají pod Ještědem dlouhou tradici, která sahá až na počátek sedmdesátých let. Od té doby patří liberečtí trampolínisté k české špičce, nedávno se jim na domácí půdě podařilo obhájit mistrovský titul v závodě družstev.

„Na mezinárodní scéně byla po Zitě Frydrychové trochu pauza, ale teď nastupuje naše nová generace. Věřím, že se chytnou i kluci, dobře rozjeté to má Pavel Věchet, který kvůli zdravotním problémům bohužel na šampionátu v Birminghamu nestartoval,“ podotýká Patrman.

V Liberci na dvou špičkových sportovištích, které by jim mohly závidět i mnohé evropské kluby, vychovávají na tři stovky trampolínistů. Dá se očekávat, že úspěch Anety Hrudové přiláká k tomuto sportu na severu Čech další zájemce. „Každý takový úspěch nám dělá jméno. Mým cílem je mít v Liberci širokou základnu a zajistit skokankám a skokanům takové podmínky, aby se mohli vyrovnat evropské i světové konkurenci,“ dodal Patrman.