Bosenská voda jim svědčí. A raft z Českých Budějovic vládne Evropě

Posádka ve složení Libor Peška, Michal Cuc, Vojtěch Zapletal, Michal Šmoldas, Filip Jelínek, Jiří Irain a Václav Švadlena dokázala z pozice druhé české lodi vyhrát evropský titul. O pouhý bod porazili vítěze české kvalifikace, tým Tomi-Remot z Prostějova. Jihočeši získali dohromady 921 bodů. Třetí dojeli Rusové, kteří skončili s 899 body.

„Je pravda, že nám místní voda a podmínky svědčí,“ připomněl předseda klubu Hanace Libor Peška jejich historicky první titul z roku 2015, který získali na stejné bosenské trati. Tehdy navíc jeho posádka uspěla i na mistrovství světa, které se jelo v Indonésii. Češi tam získali bronzové medaile.

V Bosně se jelo ve sprintu, H2H, slalomu a sjezdu. Každá disciplína byla individuálně oceňovaná medailemi a tituly mistrů Evropy. A také bodovaná. Proto byl ve hře i celkový titul, který vyjela právě českobudějovická sestava. Jelo se na šestkových raftech a každý tým měl jednoho člena posádky jako střídajícího náhradníka.

„U nás to byl Vojta Zapletal a dokázali jsme ho perfektně využít. Je specialista na slalom, takže jsme ho postavili na jeho nejsilnější trať i na závod H2H, který je rovněž částečně slalomový,“ dodal dále Peška. H2H je disciplína, kde jezdí dva rafty proti sobě vyřazovacím způsobem.

Pojedou i na Lipně

„Je to hodně atraktivní pro diváky i nás závodníky. Na trati jsou čtyři bójky a posádka musí objet dvě z nich. Které si vybere, je individuální. Jede se v peřejích a je to o taktice i šikovnosti. Pořád je to v našem sportu novinka a u nás se to zatím nejezdí, takže to netrénujeme,“ vysvětlil Peška jednu z disciplín.

Mistrovství Evropy bylo dvoudenní a první den se jel sprint a H2H. Hanace dojela ve sprintu na 3. místě. V H2H byla druhá. Další den se jede slalom na čas a sjezd, který je nejdelší disciplínou. Startují v něm čtyři lodě najednou. Jihočeši ho zvládli dojet za 53 minut.

„Sjezd je taková královská disciplína raftingu a zároveň naše nejsilnější. Věřili jsme, že ztrátu z předchozích klání můžeme stáhnout a celkově vyhrát,“ řekl Peška k průběhu mistrovství. „Během závodu nás předjeli Chorvaté a už to s námi chvilku vypadalo špatně. Před cílem jsme je ale v krásném dramatickém souboji předjeli. O to víc jsme za titul rádi,“ pokračoval.

„Hodně nám pomohlo i to, že jsme byli na místě dva dny před závody. Vyzkoušeli jsme si tratě. Zklamaní jsme zpětně jen ze slalomu, kde jsme podjeli poslední bránu. Ještě dnes si pouštíme videa a přemýšlíme, kde jsme udělali chybu.“

A co MS 2021?

Českobudějovičtí raftaři mají před sebou druhou polovinu sezony. A už pomýšlí i na mistrovství světa 2021. To se uskuteční právě v Bosně a Hercegovině a znovu na řece Vrbas. „Kvalifikace se pojede příští rok a chceme ji vyhrát,“ uvedl Peška. Jak na tom Jihočeši budou, se ukáže ještě letos.

Na jihu Čech se představí v srpnu i v září. Pod Lipnem se pojede mistrovství Česka ve sjezdu a v Českém Vrbném v Budějovicích pak bude vrchol Českého poháru ve čtyřkových raftech. „Na Lipně se pojede naše silná disciplína a doufám, že se nám bude dařit. Český pohár zakončíme v domácích podmínkách a rozhodovat se bude o nominaci na příští rok. Doufám, že se opět nominujeme na Evropu. Pro další rok pro nás bude velká výzva vyhrát domácí kvalifikaci,“ dodal Peška.

Pokud Češi znovu vyrazí do Bosny, budou mít možnost vylepšit třetí místo z Indonésie.