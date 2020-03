Stolní tenistka Matelová: Věřím, že Tokio bude a já si tam zahraji

Ostatní sporty

Další 2 fotografie v galerii Stolní tenistka Hana Matelová se raduje z vítězství ve dvouhře na mistrovství republiky v Plzni. | foto: Jaroslav Odstrčilík / ČAST

dnes 13:39

Půjde o jeden z vrcholů olympijských her v Tokiu. Do turnaje ve stolním tenise totiž Japonci vkládají nesmírné naděje. Chtějí konečně zastavit nadvládu Číny, která pod pěti kruhy ukořistila 24 z 27 zlatých medailí. Oblíbenosti ping-pongu v pořadatelské zemi bude odpovídat také zájem médií a diváků. A pocta v podobě startu v japonské metropoli by neměla minout českou jedničku Hanu Matelovou.

Jenže podobně jako ostatní sporty musel i stolní tenis kvůli pandemii koronaviru přerušit všechny turnaje a soutěže. Obětí tohoto opatření se stala mimo jiné evropská olympijská kvalifikace, která měla proběhnout na začátku dubna v Moskvě. Tímto způsobem si ale místenku do Tokia zajistí jen šest vyvolených, Matelová tak má mnohem větší šanci kvalifikovat se na základě svého postavení ve světovém žebříčku, kde jí patří velmi solidní 51. příčka. Ale vzhledem k současné situaci, kdy a kde získat potřebné body k udržení tohoto umístění nebo k dalšímu postupu? A nezmění se dokonce celý kvalifikační systém? „Jsem zvědavá, jak Mezinárodní stolnětenisová federace ITTF, popřípadě Mezinárodní olympijský výbor, rozhodnou o dalším průběhu,“ uvedla Matelová v rozhovoru na svazovém webu. Matelová v Plzni obhájila mistrovský titul Zatím však 29letá stolní tenistka věří, že olympijské hry proběhnou a že ke startu v Rio de Janeiru přidá letos druhou účast na nejprestižnější sportovní akci světa. „Doufám, že se celá situace stabilizuje co nejrychleji a olympijské hry nebudou zrušené. Jsem optimistka, takže věřím, že Tokio bude a já si tam zahraji,“ hlásí Matelová. O účast na olympijských hrách si říká dlouhodobými výsledky, vždyť kolem první světové padesátky se pohybuje od ledna roku 2018. Jejím maximem je 44. místo, kterého dosáhla loni v září díky postupu do druhého kola na Czech Open v Olomouci. Matelová se také dvakrát za sebou probojovala na evropský turnaj Top 16, na začátku března pak počtvrté v řadě ovládla mistrovství republiky ve dvouhře. hmatelova (Instagram) To se mi líbí Komentáře Momentálně žije a trénuje v německém Düsseldorfu, ligu hraje ve Francii. A právě kvůli návratu z této země musí nyní vzhledem k bezpečnostním opatřením proti šíření koronaviru strávit dva týdny v domácí karanténě. „Zatím se nenudím, bylo by super, kdyby to vydrželo i nadále,“ prozradila. „Dělám věci, na které jsem neměla moc času, začala jsem se učit francouzsky, jsem v kontaktu se svými přáteli, rodinou, snažím se využít i čas sama pro sebe.“

Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Samozřejmostí je pro ni udržování kondice i v omezených podmínkách. „Denně na sobě pracuji, cvičím jógu, tabatu, posilování vlastním tělem, dýchací cvičení. Dělám maximálně vše proto, abych se udržela ve formě a v celkové fyzické i mentální pohodě. A co se týče samotného hraní za stolem, myslím, že se dá najít hodně způsobů, jak úplně nevyjít ze cviku. Pomocí vizualizace, stínováním, koukáním na videa.“ A navzdory nedostatkům v přípravě, v níž momentálně nemůže podstupovat obvyklý tréninkový proces ve velké hale s početnou skupinou a pod dohledem trenérů, zůstává Matelová klidná. „Olympiáda je velký cíl, nebudu říkat, že ne, ale v momentální situaci je to jen sport a ten teď není na prvním místě. Nemám v hlavě myšlenky, jestli vzhledem k podmínkám pro přípravu budou hry spravedlivé, nebo ne. Pokud se do Tokia dostanu, budu chtít předvést svůj nejlepší pinec, i když bych před tím trénovala měsíc, dva nebo třeba jen dva týdny.“