Po pauze míří plzeňští futsalisté do Mělníka. Blíží se návrat Vnuka

„V lize to zatím jde tak, jak jsme chtěli, doufám, že na to navážeme,“ hlásí před osmým kolem trenér Interobalu Marek Kopecký.

Během přestávky se s týmem zaměřil především na obnovu fyzické kondice. „Měli jsme dva týdny volna, navíc jsme předtím kvůli reprezentačním akcím skoro měsíc pořádně netrénovali. Proto jsme pauzu využili především k nabrání kondice. Ale tento týden už jsme se zaměřili na zápas v Mělníku,“ informoval plzeňský kouč.

19 bodů má po sedmi kolech v tabulce první Plzeň, stejně jako obhájce z Chrudimi.

Kopeckého zároveň těší, že s výjimkou dlouhodobě zraněného Vnuka jsou všichni hráči zdravotně v pořádku. „Ještě čekáme, v jakém stavu se vrátí kluci, kteří ve středu nastoupili v kvalifikaci na mistrovství světa za reprezentaci Slovenska. Ale věřím, že tam bude maximálně únava, nic jiného.“

Navíc se snad pomalu blíží i návrat Tomáše Vnuka. Opora Plzně i národního týmu se už připravuje individuálně s fyzioterapeutem a kondičním koučem. „Do tréninku s týmem by se mohl zapojit začátkem prosince. A hrát by mohl v lednu,“ řekl Kopecký.

V první lize Interobal s výjimkou remízy v Chrudimi neztratil ani bod, oba kluby jsou s devatenácti body na čele tabulky. „Zatím můžeme být s vývojem sezony spokojení. Ale samozřejmě nás ještě čekají těžká utkání. Uvidíme, jak to půjde, jdeme hezky zápas od zápasu.“

Velký hit se v Plzni čeká 16. ledna, to dorazí právě Chrudim.

Trenéra mrzí jen vyřazení z domácího poháru, v němž Plzeň už v osmifinále podlehla doma Spartě 2:3. „Český pohár jsme ještě nikdy nevyhráli. Chtěli jsme to letos změnit, ale nevyšlo to. Spartu jsme předtím v lize porazili 8:0, ale v poháru prospali první půli. Zápas jsme nezvládli, ale to už je za námi. Soustředíme se na ligu,“ doplnil Kopecký.