Chrudim a Plzeň se na čele futsalové ligy tahají o skóre

Osmé kolo nabídlo dvě totožné remízy 3:3. Ta první se zrodila v Brně. Domácí Helas neudržel vedení 3:2 nad pražskou Slavií. „Remíza je asi zasloužená. Byl to hezký zápas, dlouho jsem nezažil v základní části tak vyrovnané utkání, byla to velká jízda, souboje, nasazení,“ řekl kapitán Slavie Jan Homola. „Diváky to muselo bavit,“ dodal.

Oba celky tak mají stále stejně bodů a dotáhl se na ně i Perštejn. Právě na palubovce Spartaku se v neděli hrálo také 3:3. Bod si odvezl Liberec.

„Měli jsme většinu hry míč v našem držení, ale neproměnili jsme šance. Soupeř svoje dokázal využít a odvezl si z Kadaně bod. Remíza nás mrzí,,“ litoval perštejnský Jaroslav Holman.

Program 1. Futsal ligy Středa 16. listopadu

SKUP Olomouc – FC Rapid Ústí n. L. (20.00, Velká Bystřice) Pátek 18. listopadu

SK Slavia Praha – SK Olympik Mělník (20.00) Sparta Praha – TJ Spartak Perštejn (20.00) SK Interobal Plzeň – FC Démoni Česká Lípa (20.00) 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – Helas Brno (20.00) Sobota 19. listopadu

FTZS Liberec – FK Chrudim (19.30)

Jeho protějšek z Liberce Jakub Dlask chválil atmosféru v hale: „Musím ocenit diváky, protože vytvořili skvělou atmosféru, která pomohla k dobrým výkonům oběma týmům. Zápas byl vyhecovaný až do posledních vteřin.“

Velmi cennou výhru ukořistili doma českolipští Démoni. Ti porazili nováčka z Olomouce 8:5 a nechali ho v tabulce za sebou na předposledním místě.

„Do zápasu jsme nastoupili nejistí a absolutně nezvládli start. Domácí skórovali z našich nepřesností a chyb. Do druhého poločasu jsme nastoupili za stavu 1:5 a začal stíhací závod. Hra se zpřesnila a byli jsme lepší než soupeř. Bohužel, po dotáhnutí výsledku se nám postupně vyfaulovali dva hráči a tím naše naděje pohasly,“ hodnotil olomoucký futsalista Patrik Kmínek.

Lídři 1. Futsal ligy prošli osmým kolem bez zaváhání. Vedoucí Plzeň zvítězila vysoko 12:2 na palubovce Mělníku. Chrudim zase zvládla domácí východočeské derby. Poslední Vysoké Mýto vyprovodila 9:2. Plzeň i Chrudim mají stále stejně bodů, skóre však mají o osm branek lepší Západočeši.

Kolo uzavřel nedělní duel v Teplicích, kde odehrál své domácí utkání ústecký Rapid. V zápase proti pražské Spartě ovšem prohrál 4:6. „Odehráli jsme super zápas s výjimkou tří minut, kdy jsme ze situace tři na gólmana nevyužili čistý brejk a vzápětí nám dal soupeř branku,“ popsal trenér Sparty Beni Simitči. „Celý zápas jsme kontrolovali hru a Rapid nepustili k ničemu, ale doslova jsme se pak na chvíli uspokojili a zbytečně se museli stresovat.“

Pražané jsou nadále v tabulce jen tři body za vedoucí dvojicí.

1. Futsal liga - výsledky 8. kola Helas Brno - SK Slavia Praha 3:3 (1:1)

Branky: 16. Havel (Cupák), 23. Zdráhal (Havel), 28. Lukšija (Zdráhal) – 2. Kuchta (Hrdina), 23. Homola (Záruba), 37. Jošt (Záruba). FK Chrudim - 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto 9:2 (5:1)

Branky: 2. Balog (Éverton), 14. P. Drozd (Capinha), 15. Slováček (P. Drozd), 16. Radovanovič (Éverton), 17. Éverton (Dudu), 35. Capinha (Éverton), 37. Éverton (Slováček), 39. Capinha (Torres), 39. D. Drozd (Torres) – 18. D. Ráliš (Janoušek), 33. Stránský (Jiráský). SK Olympik Mělník - SK Interobal Plzeň 2:12 (1:5)

Branky: 5. Vokoun (Nečas), 38. Vokoun – 1. Seidler (Künstner), 2. Holý (Künstner), 8. Kozár (Rick), 12. Künstner (Seidler), 17. Rešetár (Holý), 23. Seidler, 28. Buchta (Křivánek), 31. Kozár (Künstner), 31. Holý (Künstner), 32. Rešetár (Holý), 34. Křivánek (Knobloch), 40. Křivánek (Štrajt). FC Démoni Česká Lípa - SKUP Olomouc 8:5 (5:1)

Branky: 2. Abrham (Fichtner), 7. Mešič (Fichtner), 14. Abrham (Fichtner), 18. Macháček (Zapletal), 18. Macháček (Abrham), 27. Havrda, 31. Havrda (Zapletal), 35. Zapletal (Fichtner) – 7. M. Janečka (Tilkeridis), 23. Lošťák (Vykydal), 25. Lošťák (M. Janečka), 29. M. Janečka, 36. Tilkeridis (Lošťák). TJ Spartak Perštejn - FTZS Liberec 3:3 (0:1)

Branky: 26. Baran (Belej), 27. Belej (Tavares), 38. Baran (Caio) - 16. Bialek (Jelínek), 28. Novotný (P. Bína), 37. Jelínek. FC Rapid Ústí n. L. - Sparta Praha 4:6 (1:3)

Branky: 9. J. Gajdoš (Schorsch), 30. Novák (Maxa), 36. Vobořil, 37. Hajaš (Novák) – 8. Kelmendi (Maxharraj), 10. Brahimi (Maxharraj), 19. Darrier (Maxharraj), 26. Maxharraj (Kelmendi), 27. Maxharraj (Kelmendi), 38. Kelmendi (Borges).