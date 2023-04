Futsalisté začali play off o elitní část kvalifikace MS výhrou nad Litvou

Čeští futsalisté vstoupili vítězně do play off o postup do elitní fáze kvalifikace mistrovství světa. V Brně porazili Litvu 5:2. Dvě branky domácích dal Pavel Drozd, jednou se trefili Michal Seidler, Lukáš Rešetár a Jiří Vokoun.