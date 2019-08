Netradiční koníček. Sokolovští fotbalisté si oblíbili teqball

„Bylo to náhodou. Teqball se do Česka dostal přes sociální sítě. Samotný stůl mají top kluby ve světě a hráči na tom hrají. Sem tam se videa dostanou na sociální sítě. Mně to přišlo zajímavé, a tak jsem se o to začal blíže zajímat. Když jsem ale zjistil, že stůl stojí dva tisíce euro, tak mě zájem přešel a hledal jsem jiné řešení,“ popisuje své začátky s teqballem Jan Mejdr.



„Takové hry mě obecně baví, nohejbaly a věci s balonem, mám je velmi rád a baví mě. Byla možnost přes Honzu Mejdra, který se spojil s asociací, která vznikla začátkem roku. Dostali jsme nabídku si s nimi zahrát, abychom tento sport propagovali,“ připojuje jeho sokolovský kolega David Štípek.



Jenomže k hraní byla ještě dlouhá cesta. Jan Mejdr si nakonec stůl vyrobil sám. Natočil o tom video, které se dostalo až k české asociaci. A ti pozvali oba hráče do Pardubic, kde mají základnu, aby si to šli zkusit na pravý teqballový stůl.

„Ten můj stůl byl hrubý nákres toho, jak by stůl měl vypadat. Po konzultaci s truhláři jsme se dozvěděli, že největší problém je zahnout desku. My se spokojili jen s rovnou deskou, doprostřed jsme dali síť a účel to splnilo. Strávil jsem na tom celou letní pauzu, chodil jsem s kamarády hrát a tento můj stůl vyšel na patnáct stovek. V žádném případě se nepodobá ani nepřibližuje originálu a je to něco jiného,“ popisuje Jan Mejdr svoji vlastní konstrukci, která je náhradou normálního teqballového stolu.

Jan Mejdr a David Štípek představují teqball:



A tak v Pardubicích sokolovští fotbalisté Jan Mejdr a David Štípek sehráli propagační utkání.



„Rád jsem si zahrál, poznal i pravidla, která nejsou tak jednoduchá, jak to vypadá. Musí se u toho přemýšlet a jsem za takovou zkušenost rád a hrozně mě to bavilo. Myslím, že to má přínos i pro fotbal. Naučíte se první dotek s míčem a je to hlavně zábava, což je hlavní,“ myslí si David Štípek.

A jeho spoluhráč jej podporuje. „Je to výborná a hlavně zábavná technická hra. Tenhle stůl by měl mít každý klub, protože se u toho nejen dobře rozcvičíte, ale zlepšíte tím hlavně první dotek,“ pochvaluje si Mejdr.

Stolní tenis nohama

A co vlastně teqball je? „Je to ping pong nohama. Stůl je podobný, jen je zaoblený. Hraje se jeden na jednoho nebo i čtyřhra. Máte maximálně tři doteky s míčem, nemůžete používat dvakrát stejnou část těla, nemůžete mít třeba dva doteky pravou nohou, musíte to střídat, a princip je jako ping pong. Hraje se nohama, prsama a hlavou. Hraje se na dva vítězné sety do dvaceti,“ popisuje stručně David Štípek.

Bohužel, teď už oba k podobné příležitosti nenajdou čas. Sice nyní je vhodná doba na hraní teqballu, ale ne pro profesionální fotbalisty, kterým právě začala sezona. „S asociací jsme v kontaktu, ale my už jsme v sezoně, není čas. Byl bych rád, kdybychom se k tomu nějak dostali, ale zatím to nevidím pozitivně,“ potvrzuje Jan Mejdr.

„Stolů v republice moc není, jsou hodně drahé. Abych si to zahrál, tak jsem musel jet do Pardubic. Kdyby byla příležitost, tak bych si to v budoucnu rád zahrál,“ dodává David Štípek.