Děti se ke sportu nevracejí, říká Neusser. Rozhýbat je mají nové projekty

Neusser 17. května ve funkci šéfa NSA vystřídal Milana Hniličku, po nástupu předesílal, že potřebuje nejprve čas na seznámení s chodem agentury. Jak si představuje její dlouhodobé směřování, chce představit až 25. srpna na tiskové konferenci.

„Na konci září budeme vypisovat nové programy pro rok 2022, tam už koncepce narovnání sportovního prostředí bude jasně ukázána,“ nastiňuje Neusser. „Sice se potýkáme s porodními bolestmi, ale jsem přesvědčený, že je zvládneme. A na příští rok už budeme připraveni skvěle.“

Už nyní přichází NSA s prvními krůčky – změnami v dotačních programech. Zavádí novou výzvu Regiony 2021, která mezi projekty rozdělí 1,3 miliardy korun a nahradí původní projekt s alokací 600 milionů vypsaný ještě za Hniličky.

„Těch 600 milionů totiž bylo vyčerpáno už za tři hodiny, peníze si rozdělilo jen 20 projektů, na dalších 300 se nedostalo. Převis programu činil 5,5 miliardy korun,“ popisuje Neusser.

Peníze k navýšení získala NSA zrušením jiného dotačního programu, který plánovala rozjet ke konci roku. V nové výzvě bude projekty posuzovat podle kvality, zatímco původně rozhodovalo, kdo podá žádost dříve.



„Prioritně chceme podpořit všestrannost, základní infrastrukturu při školách, která má přesah do volnočasových aktivit. Jde tedy například o rekonstrukci tělocvičen, hal a stavbu nových. Jedno z kritérií je multifunkčnost pro veřejnost,“ vyjmenovává Neusser.

Výzva bude otevřena od 24. srpna do konce září, projekty mohou čerpat od jednoho do 40 milionů korun. Jedním z cílů je přitáhnout mládež zpět ke sportu po pandemii a nabídnout jí příležitosti k pohybovým aktivitám

„Analýzy nám říkají, že návrat dětí do sportovního prostředí není příliš velký,“ připouští Neusser, že dlouhé uzavření škol i zájmových kroužků se negativně podepsalo na početních stavech sportující mládeže.

„Musíme zabrat. Nejen Národní sportovní agentura, ale celé sportovní prostředí. Vnímám to jako nějaký dluh vůči dětem,“ říká Neusser. A doufá, že zdravotnická situace si už nevyžádá žádnou další drastickou uzávěru škol či zájmových činností.

„Byla to velká krize, děti byly skoro rok zavřené doma. Musíme razantně říct, že už se to stát nemůže. Záruky nám sice nikdo nedá, ale domluvili jsme se s panem ministrem zdravotnictví Vojtěchem, že mu předám materiál o tom, co by pro sportovní prostředí a děti bylo akceptovatelné, kdyby se náhodou znovu uzavíralo.“

Do konce srpna pak NSA přijímá žádosti v dalším, novém projektu, který je zaměřen na základní a mateřské školy.

„NSA tady není jen pro velké asociace a národní svazy, je tady i pro mládež a rodiče,“ vysvětluje Neusser. „A na úrovni mateřských a základních škol nechceme specializovaný pohyb, ale všestrannost.“

K tomu má pomoct nový program, který se zaměřuje na spolupráci sportovních oddílů právě se školskými zařízeními pro děti.



„Může to být revoluční program,“ věří Neusser. „Chceme, aby oddíly, kluby a instituce, které pracují s dětmi, pomáhaly mateřským a základním školám s aktivitami. Třeba s kroužky, aby děti při výuce mohly dělat s kvalifikovanými trenéry a sportovci jasně zaměřený trénink. A také chceme, aby oddíly vzdělávaly učitele - netělocvikáře.“

Subjekty žádající o podporu musejí mít minimálně dvouletou zkušenost s prací s dětmi a fungovat minimálně ve dvou krajích. Jeden zájemce může dostat od 500 tisíc korun do dvou milionů.

Kromě přípravy zmíněných projektů vyrazil Neusser také na cestu do Tokia, po návratu ostře kritizoval ČOV za kauzu leteckého speciálu, na jehož palubě se rozšířil koronavirus. Předseda ČOV Jiří Kejval v úterý uvedl, že si další spolupráci se šéfem NSA nedovede představit.