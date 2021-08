Kejval: Co nám předvedl pan Neusser, je největší dno ve sportu, co jsem zažil

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Kauza v minulých týdnech rezonovala snad ještě více než úspěchy českých sportovců na olympijských hrách.

Podstatná část české výpravy odcestovala do Tokia vládním speciálem v pátek 16. července, tedy týden před zahájením her.

Po příletu do Japonska odhalily testy na letišti covid-19 u doktora Vlastimila Voráčka, v dalších dnech vyšly pozitivní výsledky i plážovému volejbalistovi Ondřeji Perušičovi, trenérovi Simonu Nauschovi, stolnímu tenistovi Pavlu Širučkovi, plážové volejbalistce Markétě Nausch Slukové a cyklistovi Michalu Schlegelovi.

Poslední tři jmenovaní sportovci přišli o start v Tokiu úplně, Perušič stihl do turnaje naskočit po prvním zápase.

„Stala se řada věcí, které vnímáme velmi negativně a které neměly dobrý vliv na celý tým. Rozhodně to nechceme zamést pod koberec, chceme to projednat se všemi,“ uvedl po konci her Kejval.



Právě proto svolal aktuální tiskovou konferenci.

Celou kauzou se zabývá pražská hygiena i samotný ČOV. Předseda České unie sportu Miroslav Jansta v pondělí vyzval ČOV, aby sportovcům nahradil škody. Šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser zase minulý týden uvedl, že má informaci, že ČOV Japoncům nahlásil jako blízké kontakty Voráčka jiné osoby než ty, které u něj skutečně seděly.

Ve stejném duchu se nese i pár hodin staré vyjádření plážové volejbalistky Nausch Slukové.

Co na to ČOV?