Prošli jsme si peklem. Medaile můžou být pro děti skvělou motivací, říká Kejval

Jaké je vaše hodnocení olympiády v Tokiu?

Nebyla to běžná olympiáda, první odložená v historii. Z důvodů, které všichni znáte. Bylo před ní spousta otázek – jestli ji neodložit ještě o rok, jestli ji úplně nezrušit. Ale průběh her ukázal, že bylo správné, že se olympiáda konala, byť nebyla taková, jakou ji známe. Chyběli diváci, byly tady určité obtěžující procesy, ale na konec to byla dobrá olympiáda, spravedlivá pro všechny, dobrá pro fanoušky po celém světě. Děkuju novinářům, televizím, že ten dojem z her dokázali poslat všem lidem na planetě. Druhá věc…

Povídejte.

Velmi kladně hodnotím, že všichni, kteří přijeli, tak ze sebe vydali maximum. Každý odvedl to nejlepší, co v sobě měl. A oceňuju i ty, kteří do Tokia nedojeli. Třeba Ondra Synek, Zuzka Hejnová, Anežka Drahotová. To jsou sportovci s velkým S, kteří když zjistili, že nemají na olympiádu výkonnost, tak místo, aby sem jeli na dovolenou nebo za zážitkem, řekli ne. Nechtěli hazardovat se svým jménem, což by nemělo být zapomenuto.

Pro Českou republiku jde o nejúspěšnější hry historie. Může to být i dobrá zpráva pro budoucí generaci? Motivace k tomu vrátit ji zpátky ke sportu?

To načasování je ideální. Za měsíc půjdou děti do školy a některé děti už si ani nepamatují, jaký sport před rokem a půl dělaly. Doufám, že na podzim se všechno rozběhne normálně, že se zase vrátí do sportovních klubů. Medaile pro ně můžou být skvělá motivace.

Často se mluví o tom, jak na tom český sport není dobře. Co o stavu českého sportu vypovídá nejúspěšnější olympiáda historie?

Vypíchnul bych resortní centra, ta jsou největším štěstím českého sportu. Zaplaťpánbůh, že je v dnešní době máme – Duklu, Olymp, Victorii. Z velké části je to jejich zásluha. Kolektivní sporty takový systém nemají, pak je pro ně obtížné mít nějaké výsledky.

Můžou mít tyto hry i symbolický význam pro celý svět? Že jde podobnou akci uspořádat?

Byli jsme strašně rádi, že se v tom světě plném strachu povedlo udělat takovouto světlou tečku. Byl tady i předseda Světové zdravotnické organizace, podpořil nás, podle něj bylo strašně důležité olympiádu udělat, to nás potěšilo. A máme i první čísla.

Jaká?

Ukázali jsme světu, že takhle velká akce se uspořádat dá. Vidělo ji na tři miliardy lidí. Alespoň jednu medaili získalo 93 zemí, to jen ukazuje, jak obrovsky se zvyšuje konkurence. Dřív to bylo 30 zemí, teď jich je 93. Přes 250 milionů videí o olympiádě natočily jednotlivé olympijské výbory, novináři, sportovci. Na sociálních sítích posbírala olympiáda přes 2,5 miliard „lajků“. Svět olympiádou žil a já jsem přesvědčený, že to spoustě lidem zlepšilo náladu a dalo jim to víru, že z tohohle marastu může vzejít něco pozitivního.

V hodnocení se pochopitelně nemůžeme vyhnout ani covidové kauze s příletem českých olympioniků do Tokia.

Bylo o ní napsáno hodně, možná i víc než o olympiádě jako takové. Je to obrovská tragédie, kdykoliv jsem viděl v rozpisu plážový volejbal, bylo mi z toho špatně. Těžko jsem to snášel a umím si představit, o kolik horší pocity museli prožívat sportovci. Rozhodně o tom neříkáme: To se stane. Za necelého půl roku bude další olympiáda, kde lze předpokládat stejná, ne-li horší pravidla. Pro nás je velká otázka, jak se to přes všechna opatření mohlo stát. A neřešíme to jen my, všechny větší výpravy měly podobný problém.

Jste s někým ve spojení?

Jsme ve spojení s MOV i dalšími výpravami. Chtěli jsme co nejrychleji vydat první materiál, kde byly udělány chyby, abychom zamezili dalším. Těžili jsme z něj ve druhé polovině, informovali jsme kolegy, aby se některých věcí vyvarovali. Ale do dneška nevíme, jak se stalo, že se do letadla dostal nakažený člověk. A nevíme ani s jistotou, kdo byl pacientem číslo 0.

Na český tým ale celá situace měla značně negativní vliv.

Stala se řada věcí, které vnímáme velmi negativně a které neměly dobrý vliv na celý tým. Rozhodně to nechceme zamést pod koberec, chceme to projednat se všemi. Na úterý na 16 hodin už je v Praze k téhle věci naplánovaná tisková konference. Každopádně když se stane malér, nějaká nepříjemnost, ukážou se charaktery jednotlivých lidí. Ukáže se, kdo umí pracovat pod tlakem, a my měli většinu takových lidí. Celou první část olympiády jsme pracovali v podstavu, všichni dvacet hodin denně. Všichni jsme prošli peklem, ale podařilo se nám nakonec udělat skvělé výsledky – zažili jsme nejlepší olympiádu v historii České republiky.

Zasvětili jsme ji Věrce Čáslavské, která mi před osmi lety, když Tokio olympiádu získalo, řekla, že ji bude sledovat seshora a bude nám fandit. Když se ohlédnu, neudělali jsme jí ostudu, dopadlo to velmi dobře, z čehož máme radost. Prožili jsme velké sportovní momenty, které byly orámované sobotním oštěpařským finále.

Už za necelého půl roku mají začít zimní hry v Pekingu. A organizátoři dali jasně najevo, že účastníci buď budou očkovaní, nebo podstoupí třítýdenní karanténu, anebo dostanou čínskou vakcínu Sinopharm. Vážně to bude takto striktní?

O všem se stále jedná velmi intenzivně. Rok a půl v Pekingu nikdo nebyl. Známe stav příprav sportovišť, nemám pochyb, že to dopadne dobře. Ale olympiáda není jen o sportovištích. Nejvíc nás pochopitelně zajímá covid protokol. Zatím to opravdu vypadá na třítýdenní karanténu pro neočkované, bez výjimky. Tahle věc ale musí být změněna, pokud se hry mají konat. Nikdo nemůže nařídit povinné očkování a nevím, který sportovec může zůstat tři týdny v karanténě.

Kdy by se covid protokol mohl objevit?

Měl být už minulou středu. Myslím, že to bude v řádu dnů, týdnů. I když pokud bychom to brali podle Tokia, máme ještě dva měsíce čas. Věříme, že to nakonec bude v přijatelné podobě.