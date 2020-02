Díky i za vaši nenávist. Dáma s šipkami řádí dál a je čím dál slavnější

„Je to los za trest,“ říkal před duelem. „Zajímavá výzva, to ano. Ale zároveň jsem ještě nikdy nezažil, aby na mě pět až deset tisíc lidí z hlediště bučelo.“

Nakonec to s ohlasy z publika nebylo zase tak hrozné. To s výsledkem málem ano: při premiéře „bitvy pohlaví“ v nejslavnější šipkařské soutěži světa to skončilo 6:6. Což ukazuje, že Sherrocková nestoupá mezi špičku jen proto, aby se plnily kvóty; ona je opravdu výborná.

„Každou minutu jsem si užívala na maximum,“ líčila nadšeně pro Sky Sports. „Neuvěřitelné, nemám slov. Díky všem za podporu!“

Pětadvacetiletá dáma okouzlila britské publikum i tamní média ve chvíli, kdy v prosinci jako první žena dokázala vyhrát duel mistrovství světa. A do toho její příběh: před pěti lety se jí narodil syn s poruchou autistického spektra a několik měsíců po porodu ji začaly mučit šílené bolesti; jak se ukázalo, na vině bylo selhávání ledvin. Jako vedlejší účinek léčby přišly výrazné otoky - a s tím v internetové době spojené anonymní posměšky a urážky.

Sherrocková však kariéru nezabalila, naopak.

„Obrovský respekt,“ smekal Durrant. „Má za sebou fantastické měsíce a tímhle to jen potvrdila. V Premier League jsem ještě nezažil těžší zápas. Nastoupit proti Fallon bylo ještě náročnější, než jsem čekal.“

Do Premier League, která každý rok vrcholí bombastickým finále v londýnské O2 areně, naskočila Sherrocková jako jeden z vyzyvatelů (obdoba systému divokých karet). Což má jasný cíl: využít její popularity k dalšímu rozvoji šipek.

A dáma v centru toho všeho si připadá málem jako v pohádce.

„Díky nenávisti, které jsem už musela čelit, jsem silnější,“ líčila pro Guardian. „Nebýt toho, nebudu tak odolná jako dnes. Když se mi trochu nechce do tréninku, podívám se do diskuzí a hned mě to nabudí: Já vám ukážu, jak jste vedle!“

Ale přicházejí i daleko milejší vzkazy. Sherrocková zírala, když ji na Instagramu ocenila tenisová pionýrka Billie-Jean Kingová, radující se z jejího vpádu do ryze mužského světa. Brzy po ní se přidala slavná herečka Sarah Jessica Parkerová: „Neuvěřitelné! Vždyť já jsem jen obyčejná holka z Milton Keynes.“

Bývávalo, město na jihovýchodě Anglie už ji teď má za významnou rodačku. A budoucnost vypadá i bez zápasů v Premier League zářně, Sherrocková dostala pozvání třeba na akci ve skotském Ayre, kde nastoupí třeba hvězdný australský vousáč Simon Whitlock.

„Není to žádná rychlokvaška. Naopak, představuje nejžhavější zboží, které teď máme,“ líčí promotér Wullie Burns. „Vsadím se, že chlapi na startovce začínají panikařit! Vzala svět šipek útokem - to, že k nám přijede, považujeme za výsadu.“