Jak Supermáma se šipkami v ruce nenápadně změnila dějiny sportu

V naprosté většině sportů je cosi podobného prakticky nemožné. Fyzické rozdíly mezi pohlavími nedovolí, aby byly světové rekordy na stovce stejné u mužů i u žen, případné zápasy mezi světovou elitou v kolektivních sportech by skončily jasným debaklem dam.

Ale šipky? To už je jiná. Aspoň to tak začíná vypadat.

„Cítím se opravdu šťastná, neboť jsem dokázala, že můžeme soupeřit s chlapy a porážet je,“ zářila 25letá Britka poté, co přetlačila krajana Teda Evettse 3:2 přezdívaného Super Ted, načež jí třeba list Daily Mirror obratem přidělil zkratku Supermáma. „Pořád tomu nemůžu uvěřit. Od prvního momentu až do posledního hodu to byla paráda - rozhodně to řadím k nejlepším chvílím svého života.“

A že je s čím srovnávat!

Nová hvězdička britského sportu, jejíž průlomový triumf zaujal média po celém světě, má totiž i poměrně poutavý životní příběh. Asi půl roku poté, co se jí narodil syn, začala trpět nevysvětlitelnými bolestmi. Diagnóza? Selhávání ledvin.

V minulosti změřily na MS s muži síly tři šipkařky, ale všechny hned vypadly.

„Nevěděla jsem, co se děje,“ líčila Sherrocková. „Začala jsem brát léky, které oslabovaly můj imunitní systém, neboť ten na moje ledviny útočil. Jenže přišly vedlejší účinky. Natekla mi celá tvář, musela jsem snést hodně negativních poznámek. Ale posílilo mě to.“

Syn Rory, který trpí autismem, ji sledoval i při historickém triumfu na šipkařském šampionátu. Sherrocková se uzdravila, jen kvůli ledvinám potřebuje vyšší příjem tekutin než jiní. „A tak mám sklenici vody u sebe pořád, i když hážu,“ dodala.

Možnost zahrát si proti Evettsovi vyhlížela už před samotným soubojem. Jako šanci, která se nemusí vícekrát opakovat. Správně odhadovala, že jí podmínky mohou vyhovovat.

„Čekala jsem, že diváci budou stát za mnou, protože něco podobného se jen tak nevidí,“ vysvětlovala. „Žádný chlap nechce nikdy prohrát se ženskou. Na Teda bude větší tlak - mám ho ráda, je to fajn týpek, ale pokud to nezvládne, asi se to s ním potáhne.“

Jak řekla, tak se i stalo. Běda šipkařům, kterým žena vládne? Ano, Evetts by mohl vyprávět. A může za to Supermáma.