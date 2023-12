Ruším Vánoce! Boxerka Bytyqi bude obhajovat světový titul proti Mrňavé Tině

„Boxersky ji sleduju už dlouho, je hrozně šikovná a moc se těším, až se poměříme v ringu,“ nemůže se dočkat Ústečanka, která byla bez angažmá, ale v listopadu si ji znovu pod svá křídla vzala německá stáj SES Boxing z Magdeburgu. „Díky bohu! Podepsala jsem roční smlouvu.“

Sedmadvacetileté Bytyqi se postaví o čtyři roky starší soupeřka. „Od začátku mojí kariéry mluvíme o tom, že spolu budeme buď spárovat, nebo zápasit. A vyšlo to na zápas. Držela mistryni světa WBC o váhu výš, ale pás ztratila v Americe s domácí Estradaovou. Teď jde o kategorii níž a chce mi sebrat můj titul, což je pochopitelné,“ líčí česká boxerka s kosovskými kořeny.

Puma - Fabiana Bytyqi

V lehké minimuší váze do 46,27 kg, které se říká i atomová, je Bytyqi šampionkou od roku 2018. V profiringu neprohrála, pyšní se bilancí 20 výher, dvě remízy. Tiny Tina, tedy Mrňavá nebo Malinká Tina, jak se Němce přezdívá, dvanáctkrát vyhrála, jednou remizovala a jednou prohrála.

Zatímco Bytyqi měří 161 centimetrů, její osvalená vyzývatelka jen 153, některé prameny uvádějí dokonce 147.

„Z poslední doby jsem zvyklá boxovat s nízkými soupeřkami, nemělo by mě to překvapit. Ona je pohyblivá, šikovná, zároveň silová. Musím si pohlídat hlavně její perfektní zadní hák,“ avizuje Bytyqi. „Pevnou taktiku na zápas nemáme, spíš počítáme, že ji budeme několikrát měnit. Já jsem díky své výšce víc šlachovitá než svalnatá, ale moje dlouhé ruce budou výhodou. Budu se je snažit využít a nepustit si ji k tělu.“

Poslední zápas Fabiána Bytyqi naposledy boxovala 15. dubna 2023, na galavečeru v Brně porazila Elizabeth Lópezovou z Mexika jasně na body a znovu obhájila titul mistryně světa organizace WBC.

I zkušenosti z atomové váhy by měly hrát pro českou profesionální jedničku. „Nevím, kolik shazovala do svojí váhy. Někdo říká, že málo. Každopádně v mojí kategorii ještě nezápasila, to by mohla být maličká výhoda pro mě. Stejně tak každé kilo, které musí sundat. Respektuji ji jako osobu a boxera, protože dokázala spoustu věcí, ale do zápasu s obavami nepůjdu.“

Dvojnásobná německá Boxerka roku bude ve Verti Music Hall doma. „Počítám, že hala bude burácet pro ni, drobné plus to bude, ale i já zastupuji německou stáj,“ nestresuje se Bytyqi. „Půjde o otevírací galavečer celého roku, velká je hala i samotný Berlín, nebude to úplně malá akce.“

Německá boxerka Tina Rupprechtová, vyzývatelka české mistryně světa Fabiány Bytyqi.

Svěřenkyně trenéra Lukáše Konečného konečně zase našla v tréninku drajv. „Období bez zápasu se překonává složitě, je těžké hledat motivaci do přípravy, když je budoucnost nejasná. Ale od léta jsem jednala se stájí SES, to mě drželo nad vodou. Termín zápasu se posouval od října do ledna, teď už je konečný a nemělo by se to zvrtnout,“ podotýká.

Kvůli zápasu odloží Vánoce, aby ji nelákaly tradiční dobroty, i oslavu osmadvacátých narozenin, které má den před Silvestrem. Potřebuje udržovat váhu, ne nabírat a pak složitě shazovat.

„Musím oželet celé Vánoce, ať už štědrovečerní večeři nebo návštěvy příbuzných, protože na psychiku to není snadné. Vánoce jsou konzumní svátek, všeho je všude moc. Holt je oslavím o měsíc později.“

Bytyqi je v jednom kole. Částečně se věnuje ergoterapii jako osobní asistent, nově pracuje v Inovačním centru Ústeckého kraje a ještě začala studovat ekonomiku a management na ústecké univerzitě. „A do toho si tak boxuji,“ pousmála se mistryně světa.