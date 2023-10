„Špekův“ pád na Taxisu: Bál jsem se nejhoršího, řekl manažer stáje Lokotrans

Mr Spex byl v neděli mezi sedmičkou koní, které hromadná kolize na Taxisově příkopu vyřadila. „Naštěstí jsou jak Špek, tak (jezdec) Patrick Mullins živí a zdraví. Patrick už by měl sedět v letadle domů do Irska a Špek je na Újezdě, ve svém boxu. Je potlučený, dostal ránu do hlavy, pád to byl ošklivý, ale žere a je v pohodě,“ sdělil včera Michal Lisek, manažer dostihové stáje Lokotrans.

Přiznal, že bezprostředně po nebývalé zkáze na Taxisu na něho šly ty nejčernější myšlenky. Mr Spex však dopadl lépe než devítiletý valach Stuke, viník nehody, který před skokem z vedoucí pozice nečekaně zahnul a překřížil dráhu koním běžícím těsně za ním. Nehodu nepřežil. „Můžeme být rádi, že to dopadlo, jak to dopadlo. A nejen my,“ ulevil si Lisek.

Odhaduje, že Mr Spex bude mít nejméně dva až tři týdny pauzu. Další program pak záleží na trenérovi.

Z pohromy na jednom z nejtěžších dostihových skoků světa Lisek viní trenéra Radka Holčáka, který nebohého Stuka do Velké pardubické vyslal. Stuke měl s pardubickým závodištěm velmi chabé zkušenosti. „Od Radka Holčáka je to obrovská nezodpovědnost. To je to zásadní, co ovlivnilo dostih. Chyba není na straně nikoho jiného než na jeho, musí to vzít na sebe,“ zlobí se manažer Lokotransu.

Holčák se do programu Velké pardubické s koněm vrátil po roční pauze. Stuke prošel kvalifikací a podle jeho slov byl připraven. „Nevěděli jsme, jak se popasuje s točením doprava, jak mu půjdou skoky. Vyzkoušeli jsme to na jaře a pardubické závodiště mu pasovalo. Šlo vidět, že dostal chuť,“ tvrdil ještě před startem.

Liskovi takové vysvětlení nestačí. „Jistě, alibi se splněním kvalifikace má. Pak je to na přístupu trenéra, jestli si myslí, že je kůň dostatečně zkušený. Špek běhá v Pardubicích od čtyř let, aby se tam cítil dobře, aby měl zkušenosti. Možná se dá takovým tragédiím předejít, nechodit jim naproti. Nemít na startu koně za každou cenu,“ řekl Lisek.