Za mříže! Čína přitvrzuje strategii, doping už nenávidí i prezident

„Máme jasnou a striktní antidopingovou politiku,“ pronesl Si, jeden z nejmocnějších lidí planety. „Já osobně doping nenávidím. Před zlatými medailemi - nebo vlastně jakýmikoli medailemi - raději upřednostním čisté čínské sportovce.“

A ke slovům se mají přidat i činy. Čína totiž radikálně zpřísňuje: národní agentura Sin-chua uvedla, že se letos doping stane v zemi trestným činem. Vzhledem k tomu, že na téma došlo i při rozhovoru Bacha se Si Ťin-pchingem a čínská hlava státu reagovala výše zmíněným citátem, patrně se tak i skutečně stane.

Kromě pokut a zákazů startů tedy bude podvodníkům v říši středu hrozit rovnou pobyt za mřížemi.

Jen zákazy všechny neodradí

Čína je země jako žádná jiná, specifická v dobrém i horším slova smyslu. Komunistický režim plošné zákazy a příkazy prosazuje snadněji - což může být i tento případ.

„Ministerstvo sportu a nejvyšší právní autority na tom pracují. Je to jasný signál, že Čína říká rázné ‚ne‘ znehodnoceným medailím,“ píše stranický list China Daily. Stát s nemalým množstvím poskvrn hodlá být premiantem.

„Většina zemí k takovému konceptu nepřistupuje. U nás je třeba trestným činem distribuce a výroba dopingu, ale nikoli jeho použití,“ popisuje pro MF DNES Jan Chlumský z Antidopingového výboru ČR.

Podmínky se liší stát od státu: „Třeba v Itálii je daleko tvrději postihován z hlediska policie, mají právo dělat razie na hotelech cyklistů. Ale je jasné, že ‚jenom‘ sportovní zákazy nejsou zcela dostatečné k tomu, aby odradily všechny nepoctivce od dopování. V době, kdy se doping rozšířil do obludných afér typu Armstronga či Rusů, si antidopingové organizace často nevědí rady. A někdy ani ty vládní.“

Jak chytit i Houdiniho

Osud bývá poťouchlý, a tak se setkání Bacha s čínským prezidentem uskutečnilo ve dnech, kdy sportovní ikona Číny čelí obřímu skandálu.

Trojnásobný plavecký olympijský šampion Sun Jang dle listu Sunday Times při dopingové kontrole rozmlátil zapečetěné vzorky krve kladivem a hrozí mu doživotní zákaz startů! Je férové dodat, že on to odmítá a noviny chce žalovat.

Na druhé straně tu jsou reakce jeho bývalých konkurentů - a především Sunova vlastní minulost: už v roce 2014 dostal tříměsíční stopku za užívání nedovolených prostředků. „Nemám čas ani chuť na podvodníky,“ napsal na Twitter jeho letitý australský rival Mack Horton.

Při vyhlášení si rivalové Sun Jang (vlevo) a Mack Horton podali ruce.

Britská plavkyně Elizabeth Simmondsová si přisadila ještě tvrději: „Sun Jang je jedním z nejkontroverznějších olympioniků vůbec. Opakovaně byl pozitivně testován, ničil své vlastní vzorky - a přitom kontinuálně unikal trestu kvůli různým ‚technikáliím‘. Je jako Harry Houdini světa dopingových kontrol.“

No vida! Pokud by v tom Sun Jang pokračoval, možná by si musel ve vlasti připravit i královský kouzelnický kousek - útěk z vězení.

Čistá čínská olympiáda?

Netřeba automaticky kreslit Čínu jako černočernou říši, ani ve sportu ne. Chlumský říká, že země už se Světovou antidopingovou agenturou spolupracuje mnohem lépe než kdysi. Že poměrně divoké časy 90. let a začátku tisíciletí jsou pryč, že ani přes mnohé usvědčené dopující se nedá hovořit o žádné monstrózní chobotnici ruského typu.

„V tak obřím prostoru a s tak velkým množstvím lidí je velmi těžké bojovat ‚jen‘ kontrolou,“ dodává Chlumský.

Šéf Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach na setkání se Si Ťin-pchingem, prezidentem Číny.

Zimní hry v Pekingu 2022 se blíží, kvůli tomu se ostatně prezident Si s Bachem sešel. A „pán pěti kruhů“ jen chválil: progres výstavby sportovišť, plány na jejich poolympijské využití, ba i ekologické vize či podporu akce od politických špiček.

Idea zcela čistého čínského sportu do toho patrně má zapadnout. „Cítíme povinnost si na doping došlápnout,“ řekl pro China Daily člen tamního Nejvyššího soudu. Jak by ne, když teď nedovolené prostředky nenávidí i sám prezident.