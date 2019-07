Padouch z bazénu, co ničí vzorky krve kladivem. A nebylo to jinak?

Je to snímek ze sportovního westernu: čínský šampion Sun Jang hrdě hledí k národní vlajce a stříbrný Mack Horton s tvrdým výrazem přihlíží opodál. V neděli po závodě na 400 metrů volným způsobem odmítl jít na stupně vítězů, Suna má za „dopingového podvodníka“.

Číňan teď platí za Darth Vadera plavání. Médii oslovovaní účastníci MS v Kwangdžu se šikují za Australanem Hortonem, v jídelně mu začali tleskat vestoje. Důvod? Sun nechal loni rozmlátit kladivem vzorky krve pro dopingové komisaře!

V září ho za to čeká slyšení u arbitráže mezinárodní antidopingové agentury WADA, hrozí mu doživotní zákaz. To, že smí závodit před vynesením rozsudku, doslova rozbouřilo bazény. O jeho vině se nepochybuje.

Kéž by to bylo tak jasné.

Soudruzi, selhal jsem

Sun rozhodně není žádný kladný hrdina. První Číňan, který získal plavecké olympijské zlato, natropil tolik vylomenin, že ho jako špatný vzor socialistického sportovce pranýřovala i národní média.

Když v roce 2013 sedl bez řidičáku do vypůjčeného porsche a srazil se s autobusem, musel provést sebekritiku: „Jako veřejná postava jsem selhal. Při své koncentraci na trénink a závody mám jen povšechné znalosti práva, což vedlo k této chybě. Budu se vzdělávat, aby se to neopakovalo.“

Státní agentura Xinhua tehdy psala o „skvrnách na osobním životě“, čímž mínila údajné milostné pletky, potyčky s reportéry a porušování reprezentačních pravidel. Soupeři i soupeřky ho několikrát obvinili z inzultací a obhroublostí.

Tolik hříchy osobnostní. Ten podstatnější pochází z roku 2014, kdy Sun podle testů dopoval. Jako spousta jiných sportovců uvedl, že se tak stalo omylem, kvůli léku na dlouhodobou srdeční vadu. Příchuť padoušství ovšem případu dodalo to, že plavecká organizace FINA jeho trest upravila na tři měsíce a zveřejnila jej až poté, co případ unikl do médií. Kvůli tomu Horton, jeho největší rival, hovoří o podvodníkovi.

A pak přišel incident s kladivem.

Nemístné a neprofesionální

Psalo se 4. září 2018 a hodinu před půlnocí zaklepali u Sunovy rezidence tři komisaři... To je začátek příběhu, o jehož přesný průběh se málokdo zajímá. Sunův případ je totiž i odrazem doby zrychlených soudů a mediální povrchnosti. Proto australská ABC píše: „Když posloucháte otázky novinářů a odpovědi plavců, máte pocit, že si nikdo nepřečetl skutečné závěry vyšetřování.“

Veřejnoprávní médium z Hortonovy vlasti uniklou zprávu FIDA prostudovalo a předložilo analýzu, díky níž je vše daleko složitější.

Ze tří antidopingových komisařů měl platnou akreditaci jediný. Sunovi odebrali krev a až pak mu dali vyplnit formulář, jenž se mu zdál podezřelý; když mu to nedokázali vysvětlit, zavolal trenérovi a právníkovi. Jeden z komisařů si Suna bez dovolení fotil a nahrával, což je zcela proti zásadám. „Vysoce nemístné, neprofesionální. Nemělo by se to nikdy stát,“ píšou vyšetřovatelé.

Čínský plavec Sun Jang slaví na šampionátu v Kwangdžu své čtvrté zlato na 400 metrů volný způsob na mistrovství světa.

Ve tři ráno už se Sunem byla jeho matka, jeho lékař a ochranka z bytového komplexu. Po několika dalších telefonátech o tom, jak mají naložit se vzorky krve, jejichž odběr zpochybňují, přistoupili k radikálnímu řešení a bodyguard skutečně vše roztřískal kladivem.

Skandální věc. „Vzorky by měly být poskytnuty vždy, i při pochybnostech. Raději pod protestem než vůbec. Dát takovým činem všanc celou kariéru je obrovský, bláznivý risk,“ odsoudili to vyšetřovatelé. Sun podle nich nicméně dopingová pravidla neporušil, neboť způsob odběru učinil vzorky neplatnými.

Tolik oficiální závěry. FINA je akceptovala, WADA nikoli, proto blížící se proces. Ale ještě podstatnější se zdá to, jak se zkratkovitá verze už pevně zažrala pod kůží doby.

A co byste udělali vy?

Horton ve svém boji zvolil výjimečně silné protestní gesto, což Sun okamžitě označil za nedostatek respektu k celé Číně. Australanovi a jeho přítelkyni vyhrožují anonymy z Asie smrtí. Plavci kritizují šéfy, že Sunovi umožnili startovat. Množí se spekulace, že bude-li osvobozen, stane se tak kvůli tomu, že je příliš slavný a pro plavání příliš důležitý.

A podstata věci odplouvá v dál...

„Plavci by se hlavně měli ptát sami sebe, co by udělali ve stejné situaci. Tedy když za vámi v noci přijdou tři lidé, jen jeden s oprávněním, další si vás natáčí bez povolení a vezmou vám krev,“ píše ABC.

„Dopingový podvodník je to nejhorší možné označení. Pokud má mít veřejnost důvěru ve sportovce, musí oni zase věřit systému, který je testuje. Zatím víme jen dvě věci. Že nezávislé vyšetřování neprokázalo, že by Sun podrazil sport. Zato jeho podrazil antidopingový systém.“