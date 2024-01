Bobista Dvořák končí kariéru. Zradilo ho koleno, parťáky skoro rozbrečel

Dvořák se zdravotními komplikacemi bojoval od loňského ledna, kdy si na mistrovství Evropy utrhl levý meniskus a musel na operaci.

„Letní přípravu jsem pak uzpůsobil tomu, abych s kolenem mohl fungovat, pak jsem si nastavil testovací mety,“ přiblížil na úterním setkání s novináři.

„Mistrovství republiky na pražském trenažeru dopadlo docela dobře, na ledovém trenažeru v Oberhofu jsem se cítil taky fajn, ale hlavní byly první dva závody Světového poháru.“

V nich Dvořák obsadil tři čtrnáctá místa: dvě ve dvojbobu s Dominikem Záleským a jedno ve čtyřbobu.

„Po těchto závodech jsem se rozhodl, že dál pokračovat nebudu. Cítil jsem, že zátěže už je moc, že koleno zase začíná otékat a nechci si ho zničit úplně. Je dobré, aby člověk sám uznal, kdy je čas skončit a přenechat to mladším.“

Jeho parťáci z posádky ho přemlouvali, aby zkusil vydržet alespoň do zimních olympijských her v roce 2026, což ale Dvořák odmítl. „Mně osobně by vůči nim bylo hloupé, že bych se nedokázal připravit na sto procent. Jinak kluci samozřejmě nechtěli, abych skončil, skoro brečeli. Ale říkal jsem, že rozjetý vlak už nejde zastavit. Budu se snažit, abych u bobů zůstal aspoň v roli trenéra.“

olympcsmv Bobista Dominik Dvořák a střelec Jakub Tomeček úspěšně splnili služební zkoušky u policejního sboru České republiky gratulujeme! oblíbit sdílet odpovědět uložit

Nad přesnou podobou své budoucnosti se ale bude ještě zamýšlet, variant má více. „Můj osud je teď v rukou policie. Jsem dva roky pod programem sportovec – policista, takže mě čeká jednání, jestli budu působit v roli trenéra, nebo případně policisty.“

Přičemž by radši předával poznatky, které během kariéry nasbíral. Propracoval se ke dvěma bronzům z juniorského mistrovství světa, na seniorském šampionátu v roce 2020 v Altenbergu společně s Dominikem Suchým, Janem Šindelářem a Jakubem Noskem získal šesté místo, dosud nejlepší výsledek v historii českých bobistů.

„Právě tohle bych označil za největší úspěch, závodili jsme na naší domácí dráze, byla tam spousta českých fanoušků. Pak se nám povedla i další umístění, jako tým jsme si společné závodění užívali a předváděli jsme super výsledky.“

Radost českého čtyřbobu ve složení Dominik Dvořák, Dominik Suchý, Jan Šindelář, Jakub Nosek v cíli závodu MS v Altenbergu

Dvořák se podíval i na olympijské hry do Soči, Pchjongčchangu a Pekingu, nejlépe skončil před deseti lety v Rusku, kde se Suchým, Janem Vrbou a Michalem Vackem obsadili 16. místo.

Nicméně příští zimní svátek za dva roky v Miláně a Cortině se už Dvořáka týkat nebude. „V běžném životě, třeba když jdu do schodů, tak koleno až tolik necítím, ale pro boby je potřeba nazvedat hodně závaží a činek, což v aktuálním stavu bohužel nezvládnu.“