Dvořák vstoupil do sezony čtrnáctým místem i v soutěži čtyřbobů

Pětinásobný mistr světa ve čtyřbobech Friedrich, který se v úvodních závodech SP v Číně musel sklonit před Johannesem Lochnerem, tentokrát reprezentačnímu rivalovi porážku oplatil. Nejrychlejší byl v obou kolech a vyhrál s náskokem 44 setin. Na třetím místě podtrhl německou dominanci čtyřbob Adama Ammoura.

Dvořák, jenž se do SP vrátil sobotním 14. místem v závodu dvojbobů, figuroval s Michalem Dobešem, Davidem Burešem a Dominikem Záleským na 14. místě také po prvním kole soutěže čtyřbobů. Ve druhém zajel 13. čas, na posun v celkovém pořadí to ale nestačilo. Na vítěze ztratil 1,80 sekundy, Dobeš zaostal o 2,64.

„Myslím si, že nás trochu ovlivnilo startovní číslo, které jsme neměli úplně nejlepší. Na druhou stranu složení posádky, které máme, je super, protože kluci předvedli super starty. A co se týká pilotování, ty jízdy nebyly nějak extra špatný, takže nevím, jestli nám to uteklo v materiálu. Ale asi nejvíc nás ovlivnilo to startovní číslo,“ řekl v nahrávce pro média Dvořák.

Vydařené starty potěšily také brzdaře Záleského. „První start v novém složení a vypadá to dobře. Příští závod je v Innsbrucku a tam je to hodně o startu. Takže pokud zopakujeme sedmá místa ze startu, tak se můžeme do top 10 konečně dostat,“ věří v posun.