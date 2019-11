Jeseník je na dně. „Podvod století“, či selhání kontroly?

Měla to být sezona, na jejímž konci toužili jeseničtí futsalisté slavit postup do první ligy. Za svým snem si šli od prvního kola, sedm zápasů proměnili v sedm výher, přesto se v tabulce najdou až u dna. Kvůli neoprávněnému startu Daniela Schneidera mají čtyři ligové a dva pohárové zápasy kontumované. Sami to s hořkou ironií nazývají „spravedlivým trestem za podvod století“ a poukazují i na pochybení Svazu futsalu ČR (SFČR) v celém problému. Ten to však odmítá.

Jesenický odchovanec Daniel Schneider působil do loňského podzimu v týmu VŠB Ostrava a v zimě se rozhodl vrátit domů, na čemž se oba kluby shodly. Před necelým rokem v prosinci ještě na transfer nedošlo, přestupové okno bylo zavřené.

„Proto jsem 6. června ve Stříteži na grémiu druhých lig šel i s vedoucím ostravského klubu (Martinem Kapsou) za sekretářem svazu Michalem Chybou, dali jsme mu Schneiderův přestupový lístek a ptali se, jestli to je takto v pořádku. Oba tvrdíme, že neřekl půl slova, jen dobrý, jasný. Měl jsem to za vyřízené, ale v tom jsem udělal chybu,“ přiznává předseda AC Gamaspol Jeseník Jiří Gnida. „Hráče jsem dopsal na soupisku a nezkontroloval jsem jeho převod v elektronickém systému. To je moje chyba, jednoznačná, a nezbavuju se jí.“

Přestupní lístek totiž svůj účel nesplnil a Schneider zůstal v evidenci jako hráč VŠB Ostrava, to je bohužel jediný nezpochybnitelný fakt. Vše ostatní Svaz futsalu ČR odmítá. „Dokumenty v rámci přestupního řízení je možné doručovat pouze doporučenou poštou nebo elektronicky registračnímu úseku, za což předání přestupního lísku osobě ligového sekretáře považovat nelze,“ uvedl Michal Jurman, ředitel oddělení komunikace Fotbalové asociace ČR.

Podle něj měl už první přestupní lístek z prosince 2018 formální vady a také popírá, že by sekretář Chyba od dvojice funkcionářů jakýkoliv přestupní lístek ve Stříteži převzal. „Tvrzení pana Gnidy a pana Kapsy ohledně předání přestupního lístku osobě ligového sekretáře na ligovém grémiu dne 6. 6. 2019 je zcela nepravdivé, nelze tuto skutečnost nijak prokázat a současně jimi tvrzené skutečnosti jsou pro proces registrace přestupu zcela irelevantní,“ upozorňuje Jurman.

„Předání lístku oba potvrdíme,“ dušuje se Gnida.

Šest zápasů místo jednoho

V Jeseníku od toho okamžiku žili v omylu, že už je Daniel Schneider jejich hráčem a absenci kontroly v elektronickém systému berou za své selhání. Jako polehčující okolnost, byť ne z pohledu řádů, jim lze přičíst, že nejsou na přestupy zvyklí. V odlehlém kraji za hřebeny Hrubého Jeseníku si futsalisty vychovávají sami a pouští je pryč, jen když se vydají za studiem do Ostravy či jinam. „S hráči nehandlujeme. Dali jsme lístek a byla to pro mě vyřízená věc. Chyba je ale jasná, nezkontrolovali jsme přepis hráče a to je naše zodpovědnost,“ opakuje Gnida. „Ale jak je možné, že nás v tom nechají máchat tolik zápasů?“ ptá se.

Před prvním utkáním Gamaspolu proti Tangu Hodonín B připravil vedoucí družstva soupisku podle informačního systému FUTis, a při kontrole s delegátem zápasu zjistili, že v ní Schneider nějakým nedopatřením chybí. Do zápisu o utkání tedy delegát uvedl poznámku, že na soupisku dopsal Daniela Schneidera. I když nejde o ojedinělou praxi, z pohledu disciplinární komise porušil Gamaspol řády.

„Klub změnu v soupisce družstva učinit nemohl, a to s ohledem na to, že nedošlo k přestupu předmětného hráče, tudíž tuto změnu uskutečnil neoprávněně. Současně pak tato neoprávněná změna nebyla řídícímu orgánu soutěže nahlášena, tudíž tento nemohl ihned učinit příslušné procesní postupy, které učinil okamžitě, jakmile se o neoprávněných startech hráče dozvěděl. Za nastoupení hráče, respektive jeho uvedení do zápisu o utkání, odpovídá primárně členský klub, respektive vedoucí družstva, a sekundárně pak samotný hráč,“ uvedl Jurman.

Kdo kontroluje zápisy

Po každém kole se zápisy o utkání odesílají na svaz, kde je mají zkontrolovat pověření lidé, kteří jsou za tuto práci placení. Pokud by to udělali, přišlo by se na nesrovnalosti v případě Schneidera hned po prvním kole a Jeseník by dostal trest adekvátní své chybě. Místo toho problém nabobtnal na šest zápasů a ovlivnil nejen celou sezonu východní skupiny druhé ligy, ale i český pohár.

Gamaspol po kontumaci spadl z prvního místa na poslední a pomalu se drápe nahoru. „Když jsme chtěli po svazu vědět, proč to u nich nikdo nezkontroloval, tak nám odpoví, že nemusí. Ale od toho tam jsou,“ rozčiluje se Gnida a přiznává, že uvažoval o odhlášení ze soutěže. „Po všech eskapádách už toho mám plné zuby. Chtěl jsem to ukončit, ale kluci si přejí sezonu dohrát, vždyť nám chodí plná hala,“ připomněl jesenické futsalové šílení.

Po ztrátě dvanácti bodů tu nejspíš budou stovky fanoušků i za rok chodit dál na druhou ligu.