Czech Open vyvrcholí bez domácích squashistů. Nikdo neprošel druhým kolem

V mužském turnaji dotovaném částkou 30.000 dolarů Jakub Solnický nestačil na nasazenou dvojku Patricka Rooneyho z Anglie a Viktor Byrtus podlehl pětce Lucasi Sermemu.

Česká manželka francouzského squashisty Anna Serme, jež slavila na turnaji návrat po mateřské přestávce, nestačila mezi ženami na polskou soupeřku Sofi Zrazhevskou. „Pořádně jsem začala trénovat teprve před chvilkou. Asi to chtělo ještě aspoň dva týdny, abych se cítila ready na zápas. Ale měla jsem radost, že jsem to nevzdala a dohrála do konce, protože to byl můj cíl, přežít ten zápas,“ uvedla čtyřnásobná česká šampionka Serme v rozhovoru na svazovém facebooku.

Michaela Čepová prohrála s nejvýše nasazenou Hayou Aliovou z Egypta a českou jedničku Karolínu Šrámkovou vyřadila druhá největší papírová favoritka Asia Harrisová z Anglie. Ženy hrají v Brně o prémie ve výši 9000 dolarů.

Zatímco Serme měla jako nasazená šestka v prvním kole volný los, alespoň jednu výhru si na turnaji připsali Čepová, Šrámková, Byrtus a Solnický, který vyřadil krajana Daniela Mekbiba. Domácí jednička a 70. hráč světového žebříčku PSA Martin Švec neuhrál ani set proti soupeři z počátku druhé stovky pořadí Owainu Taylorovi z Walesu.