Čeští curleři na MS nestačili na Švédsko, pak porazili Japonsko

Češi nad Švédy po sedmi endech vedli 6:5, úřadující olympijští vítězové a bývalí mistři světa ale skóre třemi body otočili. Švédové jsou po pěti zápasech na turnaji ve Švýcarsku jediným neporaženým mužstvem.

V druhém dnešním duelu proti týmu s totožnou bilancí Japonsku si pak Klíma a spol. připsali vítězství 8:6 po tříbodovém zisku v závěrečném desátém endu a udrželi si šanci na postup do play off. Do něj postoupí šest z 13 týmů. Češi jsou aktuálně na dělené osmé pozici, na minulém šampionátu skončili desátí.

V úterý se curleři střetnou nejprve s Koreou, jež prohrála všech dosavadních pět utkání, a poté s Německem, které má bilanci 3-2.