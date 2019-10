V lednu se vrátím do UFC. Soupeř? To je mi jedno, říká McGregor

„Na datu jsme dohodnutí. Jméno protivníka znám a rád bych vám ho prozradil, ale kdybych to udělal, UFC by ho změnila. Je to mazaná společnost. Takže pokud chcete jméno, zeptejte se UFC. Mně je jedno, kdo to nakonec bude,“ uvedl McGregor.

UFC zatím zápas oficiálně nepotvrdila, ale údajně by to mělo být jen otázkou času. Jak organizace, tak samotný McGregor měli o návrat veliký zájem.

Jedenatřicetiletý irský zápasník nejprve v březnu oznámil na twitteru konec kariéry, v srpnu už ale vykládal o tom, že „chce získat zpět respekt“.

A Dana White, prezident organizace UFC, prohlásil, že McGregor se ještě v roce 2019 utká s Chabibem Nurmagomedovem. Tomu v říjnu 2018 na UFC 229 podlehl a od té doby nezápasil.

Teď už mu začíná tvrdá příprava na blížící se boj. Dvanáct týdnů ostrého tréninku, změna režimu. „Chodím brzo spát, brzy vstávám. Jsem v nejlepší fyzické kondici. Nebudu pít alkohol, soustředím se už na zápas,“ řekl McGregor.

Už dříve naznačil, že pokud nestihne termín ještě letos, plánuje v roce 2020 tři zápasy. Po lednové akci by v oktagonu chtěl vyzvat vítěze souboje mezi Jorgem Masvidalem a Natem Diazem, který se uskuteční na začátku listopadu.

A pak samozřejmě vyhlíží odvetu s Nurmagomedovem.

„K tomu prostě dojde. Chceme ten zápas, chceme, aby se uskutečnil v Moskvě. Lidé si ho zaslouží,“ uvedl McGregor na tiskové konferenci. A samozřejmě, jak je jeho dobrým zvykem, si neodpustil slovní výpad vůči svému poslednímu protivníkovi.



„Z nějakého důvodu se bojí zápasit v Moskvě. Reprezentuje vůbec Rusko? Podle mě ne! Viděli jste ho někdy hrdě vztyčit vlajku tak, jako to já dělám s irskou vlajkou? Bojí se, bojí! Bojí se riskovat. Ale nemůže se mi skrývat věčně,“ dodal.

McGregor před zápasem s Nurmagomedovem v říjnu 2018: