Loni po 102 letech triumfovala žena, co nabídnou dostihy v Chuchli letos?

„Prvním vrcholem bude Velká jarní cena 14. května, pak České Derby 25. června a tradiční Cena prezidenta republiky 22. října. Ke sportovnímu dění připravujeme také doprovodné programy, zároveň bych všechny ráda pozvala i na Dámský dostihový den, který se bude konat 17. září na počest legendární Laty Brandisové, která jako jediná žena v historii vyhrála Velkou Pardubickou,“ říká Marie Vítek, majitelka Chuchle Aréna Praha.

Letošní rok bude chtít atraktivitou ještě překonat loňský, který přinesl tuzemskému světu dostihů významnou premiéru. Český rovinový šampionát poprvé v jeho 102leté historii ovládla žena – Jiřina Andrésová.

„Vyhrála 28 dostihů, ale paradoxně žádný v nejvyšší kategorii,“ připomíná dostihový manažer Chuchle a komentátor dostihů Jiří Zlámaný. „V Chuchli je u diváků velmi oblíbená a tipuji, že její historický titul by mohl pomoci přesvědčit také trenéry, aby se prosadila i v nejvyšší kategorii.“

„Pořád si nějak nepřipouštím, že jsem šampion. Když jsem začínala, nikdy by mě nenapadlo, že by se něco takového někdy mohlo podařit. Na oslavy moc nejsem, dny plynou dál a mně stačí, že to mám jen tak v sobě. Je to hezký pocit,“ sdělila Andrésová loni po svém vítězství v rozhovoru pro EquiRadio.

Svým triumfem se postarala o významný milník ve sportu, v němž spolu v jedné kategorii soupeří muži a ženy.

„Víme, že je stoprocentně první šampionkou v naší zemi. I celosvětově se jedná o mimořádný počin: v 80. letech minulého století se v NDR třikrát stala šampionkou Angelika Gloddeová, ale z dalších zemí takové zprávy nemáme,“ přibližuje Zlámaný.

Čtyřicetiletá jezdkyně se do sedla vrátila po osmileté pauze, během níž přivedla na svět dvě děti. Jejím manželem je Dušan Andrés, jediný jezdec, který v novodobé české historii vyhrál České Derby i Velkou pardubickou. Společně se starají o koně v Zámrsku na Pardubicku.

„Jiřina loni vyhrála nejvíc dostihů, ale zároveň i největší počet dostihů, v nichž nebyla favoritkou. Dokáže vítězit i s koňmi, kteří nejsou pasovaní mezi nejlepší, což zvyšuje hodnotu jejího výsledku. I díky tomu je oblíbená u diváků a sázejících. Má spoustu zkušeností, koně i soupeře pečlivě studuje, jezdí hlavou,“ vypočítává znalec Zlámaný.

Jedním z taháků sezony tak bude útok Andrésové na obhajobu celkového prvenství i dosud chybějící vítězství v dostihu nejvyšší kategorie. „Na něj ale ve své stáji zatím neměla koně, takže potřebuje, aby ji na jedničkový dostih angažoval jiný trenér, což je běžné, ale nejlepší koně mají často stálé jezdce a tyto vazby se mění složitě,“ popisuje Zlámaný.

Sezona v pražské Chuchli potrvá od 7. dubna do 4. listopadu.