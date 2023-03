Nový kůň i ambice na ME. Sestry Vítkovy vyprávějí o přípravě na sezonu

Dcery miliardáře Radovana Vítka se předvedly už loni, kdy na Prague Playoff získaly dohromady tři pódiová umístění a Kristina ovládla rozeskakování soutěže CSI2* do 130 centimetrů v Port Hercule.

Letošní sezonu zahajují tento týden ve Španělsku. „Pak máme pět týmových soutěží Poháru národů, první z nich bude v Belgii, pak pokračujeme do Itálie. A chystáme se i na závody v Praze v Chuchli, které budou v květnu,“ líčí pro iDNES.cz 17letá Kristina Vítek.

Její o rok mladší sestra Anna Marie absolvuje startů méně, protože se bude věnovat i školním povinnostem. Obě studují v Anglii, kde tráví i většinu roku. Trénují v komplexu, který dříve vlastnil bubeník Beatles Ringo Starr a nechal u něj pro svou ženu přistavět jezdecký areál.

V přípravě musejí dbát taky na stravování, aby s koněm zvládaly náročné přeskoky přes překážky.

„Výživu si hlídám po celý rok, takže jsem žádnou dietu držet nemusela,“ vrací se Kristina k pauze před letošní sezonou.

Kristina Vítek v monackém Port Hercule

„Já jsem hodně lyžovala a přes Vánoce jsem si dietu moc nehlídala. Relaxovala jsem a v lednu jsem se dostala zpět do režimu. Začala jsem chodit do posilovny a opět trénovat na koních,“ doplňuje Anna Marie.

Kristina bude v nadcházejících měsících závodit s osvědčenými koňmi Fisher Dante a Starpower, Anna Marie se těší, že bude jezdit s novým přírůstkem do stáje.

„Jmenuje se Black Jack, koupili jsme ho loni před Vánoci a zatím se mi trénink s ním daří a jsem s ním velmi spokojená. Pokud vše půjde podle plánu, bude to můj top kůň pro tento rok.“

Sestry se shodují, že prioritou je pro ně reprezentace Česka, a tak letos budou chtít uspět především na juniorském mistrovství Evropy.

„Chtěla bych tam zajet dobrý výsledek,“ hlásí Kristina. „Pokud se kvalifikuji, tak bych se chtěla pokusit i o dobré umístění. A hlavně si to chci užít, byla by to má druhá účast na šampionátu,“ doplňuje Anna Marie.

Soustředit se budou rovněž na závody v Chuchli, kterou od roku 2017 vlastní jejich rodiče. A v dlouhodobém horizontu mají v hledáčku olympijské hry v roce 2028 v Los Angeles.