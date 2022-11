Plán chrudimských futsalistů v Lize mistrů? Být „živí“ co nejdéle

Mockrát se o to snažili. Někdy byli cíli blíž, jindy hodně vzdáleni. Ale nikdy se jim to nepoštěstilo. I z toho je zřejmé, jakou metu pro chrudimské futsalisty představuje postup do Final Four Ligy mistrů. Znovu se o něj budou bít ode dneška do soboty ve třech kláních v kazašském Almaty.